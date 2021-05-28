5月28日，印尼雅万高铁首段架梁通道架设完成。中国电建雅万高铁项目部供图

人民网雅加达5月28日电 （记者徐伟、张杰）28日，印度尼西亚雅万高铁1号梁场大里程（万隆）方向架梁通道上最后一榀箱梁精准落梁对位，顺利实现该区段377榀预制箱梁全部架设完成，成为全线率先架设完成的首段架梁通道，标志着雅万高铁建设取得又一重大进展。

雅万高铁共设3个梁场，由中国电建集团水电八局项目部负责的1号梁场位于线路里程DK28处，承担了雅万高铁线路DK4+781～DK41+796区段1017榀箱梁预制、提运、架设任务，是全线最大梁场。梁场架梁采用“双向、双运、双架”方式，由大小里程两个方向同时进行架梁。架梁完成后，1号梁场大里程方向中国电建管段将全面进入桥面系和无砟轨道施工。

中方参建单位自进场施工以来，克服周边环境复杂、施工难度大、高空作业安全风险高等困难，并全力保障在疫情期间安全有序推进架梁施工的安全、质量和进度。

雅万高铁是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长约142公里，最高设计时速350公里，建成后通车后，雅加达至万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟左右。

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