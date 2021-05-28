新华社明斯克5月27日电（记者魏忠杰 李佳）正在白俄罗斯访问的俄罗斯总理米舒斯京27日在首都明斯克表示，俄方反对在国际舞台上对白俄罗斯实施单边制裁和强制行为。

米舒斯京是在会见白总理戈洛夫琴科时作出上述表示的。他说，俄罗斯呼吁不要将一架客机日前紧急降落一事政治化，俄方支持白方所持的必须由航空部门进行透明国际调查的立场。

戈洛夫琴科表示，白方在客机紧急降落明斯克国际机场后随即表示愿意进行公正彻底的调查，但一些欧洲国家不顾国际准则立即对白俄罗斯航空公司实施飞行限制并建议欧洲承运商避免飞越白领空，这类措施将给白俄罗斯带来经济损失。

戈洛夫琴科说，欧盟日前通过了关于对白俄罗斯实施行业经济制裁的政治决定，这是为了破坏白俄罗斯经济并为重新试图发动政变创造条件。他表示，俄白两国应对西方国家这些政策作出务实和建设性的反应。

据白俄罗斯媒体报道，爱尔兰瑞安航空公司一架客机23日因炸弹威胁紧急降落在明斯克国际机场。飞机经检查未发现爆炸装置，随后重新飞往其目的地立陶宛。白俄罗斯调查委员会已对这起虚假炸弹事件提起刑事诉讼。但有西方媒体报道，白方称客机上可能有炸弹并派遣战机“逼迫”客机在明斯克降落，继而逮捕了乘坐这架飞机的支持白反对派的白俄罗斯记者罗曼·普罗塔谢维奇。

欧盟对这一事件反应强烈。欧盟27个成员国领导人24日发表声明，强烈谴责白俄罗斯迫使飞越其领空的航班迫降并抓捕机上乘客的做法，表示将采取必要措施禁止白俄罗斯航班飞越欧盟领空。连日来白航空公司不得不取消前往十多个欧洲国家几十条航线的飞行。

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