王婀娜

杨成绪生活照。受访者供图

今年是中国与奥地利建交50周年。自1971年建交以来，两国友好合作关系得到了长足发展。2018年4月8日，两国元首一致决定，建立中奥友好战略伙伴关系，推动中奥务实合作迈上新台阶。时光荏苒，50年间中国共向奥地利派驻了12任大使。年逾九旬的杨成绪是驻奥地利的第4任大使（1985-1989），也是目前健在的最年长的前驻奥地利大使。他见证了中奥关系迅猛发展的历史进程。

值中奥建交50周年之际，笔者与这位资深外交官进行了对话。时至今日，杨成绪依然关心着中奥两国关系的发展。在他看来，两国在政治、经济、人文等领域均奠定了坚实的交往基础，中奥友好战略伙伴关系必将稳步前进。

中奥相互尊重 政治互信不断加强

2018年，奥地利总统范德贝伦、总理库尔茨以及4位部长共同访华并出席博鳌亚洲论坛，如此出访规模在奥地利历史上尚属首次。2019年，奥地利总理库尔茨再次访华并出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。这充分表明了奥地利高度重视发展和中国的合作关系。目前，奥地利是中国-中东欧国家合作的观察员国，积极推动同中国在中东欧市场上开展合作。中奥两国互相尊重，合力打造了不同社会制度和不同大小国家合作的典范。

杨成绪还特别提到奥地利的地缘政治意义。奥地利处于东西方交汇的中心，这意味着它对东西方均有所了解，是一个重要的国际交流平台。尤其是“一带一路”在欧洲布局上，奥地利可以发挥重要作用。

同时，杨成绪也非常赞同学界对奥地利的定位判断：“奥地利在中东欧地区有着较为久远的历史和政治存在，对中东欧地区国家政治、经济、文化和社会有着全方位的、深远的影响。”他认为，在国际舆论上，中国要争取奥地利这样的中立国家，令其更多地站到中方一边。奥地利国家虽小，但其交友的广度和深度不容小觑。

中奥经济互补性强

杨成绪表示，1972年10月，两国签订的《贸易和支付协定》使业已存在的民间贸易关系上升为政府间贸易关系。二战后的奥地利工业基础雄厚，钢铁、造纸、机械制造、汽车零配件制造等技术发达，拥有一批业内顶尖的工厂企业。其中总部位于林茨的奥钢联集团和中国早在上个世纪80年代就合作密切。该集团的钢铁质量较高，中国最早的一批炼钢设备就是从奥地利引进的。

在上世纪80年代，为了配合大众汽车厂在华扩建，中国与奥地利就汽车零配件生产达成了技术转让协议。奥地利的汽车零配件工厂虽然规模小，但技术先进，且都一直是德国汽车制造商的合作伙伴。这些技术对当时的中国有很大帮助。

截至2020年8月，中国共批准奥在华投资项目1404个，实际利用奥资25.5亿美元；中国累计对奥全行业直接投资5亿美元。尽管受到了疫情的影响，中国仍然是奥地利在亚洲的最重要贸易伙伴及其全球第五大贸易伙伴。2020年，双边贸易额约为140.7亿欧元。

（作者系上海理工大学外语学院副教授）

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