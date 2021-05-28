人民网首尔5月28日电 （记者张悦）“如果中国继续大力发展 5G 技术并在此基础上掌握数字产业的主导权，那么必将会实现伟大的‘中国梦’。”韩国东国大学教授高三锡近日表示。

高三锡在传媒、ICT 等领域工作多年，特别是在韩国广播通信委员会担任了五年多的副部长职务，被认为是韩国广播通信政策领域的权威专家。

近日，高三锡撰写的《崭新的未来：5G 超链接社会》在中国出版。该书着重介绍了与包括人工智能、大数据、物联网等技术相关的高端 ICT 服务相互连接的 5G 超链接社会的特点，并提出了 5G 超链接社会带来的社会、经济变化与风险因素，以及未来个人、企业、国家不同层面的应对战略。

高三锡表示，“未来十年，全球将迎来前所未有的巨大变革，将在经济、社会和人文等各方面发生重大改变。以 5G 为基础的高科技市场竞争也将愈演愈烈。”

该书在向读者展现 5G 超链接社会蓝图的同时，提出了建立所有人都能过上好日子的数字融合社会、发展数字化经济、消除数字鸿沟、培育智能城市等多元化政策，为个人、企业、国家应对第四次工业革命的未来和制定战略提供了重要参考。

高三锡表示，希望中国能够早日实现中华民族伟大复兴的中国梦，也希望《崭新的未来：5G 超链接社会》这本书的出版能够进一步促进韩中两国之间的友谊与互信、两国在数字化转型时代继续加强合作。

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