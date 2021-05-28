人民网努尔苏丹5月28日电 （记者周翰博）27日，“春苗行动”在乌兹别克斯坦首都塔什干市中乌医药科技城正式启动。当日二百余名在乌中国公民进行了第一剂疫苗接种。中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩现场检查疫苗接种情况并慰问当日接种的中国同胞。

姜岩大使表示，以习近平同志为核心的党中央非常关心海外同胞的健康和生命安全，始终坚持以人民为中心、生命至上的理念，多次部署驻外使领馆通过各种方式帮助海外同胞抗击疫情。今年三月“两会”期间，国务委员兼外交部长王毅宣布在全球范围内实施“春苗行动”，积极协助和争取为海外同胞接种新冠肺炎疫苗。使馆经过两个多月协调和筹备，于今天正式在乌启动 “春苗行动”。这一行动将为身处乌兹别克斯坦的中国公民筑起防疫屏障，为大家撑起“健康保护伞”，让旅乌同胞更加安心、更有信心地在当地工作和生活。

据悉，“春苗行动”开始预约的通知发布后，在乌中国同胞踊跃参与接种登记。当日前来接种的中国同胞严格遵守防疫措施，全程佩戴口罩，经现场核对人员信息、健康询问、填写知情同意书等流程后依次接种，随后在现场留观半小时，全程秩序井然，安全高效。现场接种同胞对能在乌兹别克斯坦接种到祖国疫苗倍感振奋和自豪，纷纷感谢党和政府的关心关爱，感谢使馆的不懈努力，让旅乌同胞更有信心战胜疫情。

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