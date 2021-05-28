5月中旬，以色列和巴勒斯坦爆发了2014年以来最严重冲突，造成大量人员伤亡和财产损失，令人痛心。近日，双方达成停火，中方对此表示欢迎。

73年前，第一次中东战争爆发，巴勒斯坦人民迈上争取合法权益的艰难道路。73年后，巴勒斯坦人民独立建国的合理诉求还未得到满足，巴以冲突悲剧反复上演，拷问国际公平正义和人类良知。如何引导巴以跳出冲突循环往复的悲剧，迎来和平共处的曙光，国际社会应该负起责任。

当前形势下，要巩固停火成果，尽快缓解人道危机，医治冲突创伤。应解除对加沙封锁，尊重耶路撒冷宗教圣地历史现状，把紧张局势缓和下来。国际社会要迅速开展对巴勒斯坦人道主义救援，支持巴勒斯坦人民重建家园。

要开启对话谈判，给双方人民提供和平的前景和希望。对话谈判是通往和平的必由之路。国际社会有关各方要采取公正立场，推动巴以双方重启对话谈判。安理会要负起责任，为双方重建信任、开启和谈进程发挥应有作用。中方支持地区国家及联合国、阿盟、伊斯兰合作组织等国际和地区组织发挥积极作用，形成更广泛、更有效的促和努力。

要推动落实“两国方案”，全面解决巴勒斯坦问题。近年来巴以和谈严重偏离“两国方案”轨道，导致巴以对立激化，流血冲突反复上演。巴以问题归根结底要在“两国方案”基础上寻求长期解决。中方坚定支持巴以双方在“两国方案”基础上实现和平共处。

中方坚定站在和平的一边，为促进巴以冲突降级做了大量工作。王毅国务委员兼外长主持安理会巴以冲突紧急公开会并发表重要主张，积极推动安理会发声并采取行动。中方并通过其他多、双边渠道同有关各方联系沟通，积极调解斡旋。只要中东冲突不停止，中方劝和促谈的脚步就不会停顿。

当前，加沙地带人道主义形势严峻，急需国际社会伸出援手。中方将向巴方提供紧急人道主义援助，向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供捐款和新冠疫苗援助。我们将继续推动安理会审议巴勒斯坦问题，对“两国方案”进行再确认，并将适时举办巴以和平人士研讨会，也欢迎巴以双方来华举行直接谈判。

作为地区人民的好朋友和安理会常任理事国，中国一贯积极维护并促进地区和平稳定，这是对朋友的应有之义，也是大国的责任担当。无论国际和地区形势如何变化，中方将一如既往主持公道，与国际有关各方共同努力，推动早日建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，维护地区人民共享和平稳定、发展繁荣的美好憧憬。

(责编：崔越、刘叶婷)