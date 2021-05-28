新华社日内瓦5月27日电 正在瑞士日内瓦举行的第74届世界卫生大会上，多个国家感谢中国通过捐赠疫苗、派遣专家、转让技术等方式援助本国抗击新冠疫情。

加蓬常驻联合国日内瓦办事处代表米蕾耶·萨拉·恩曾泽说，自今年3月23日加蓬启动新冠疫苗接种以来，超过1.1万人接种了由中国捐赠的国药新冠疫苗。

塞拉利昂卫生部长奥斯汀·登比表示，塞拉利昂很幸运收到中国慷慨捐赠的24万剂国药新冠疫苗。

纳米比亚代表对中国等国第一时间向纳米比亚捐赠疫苗表达谢意，同时也对世卫组织为保证疫苗在全球公平分配所做努力表示赞赏。

尼日尔代表说，尼日尔今年3月启动新冠疫苗接种，由于得到中国等国家的支持，尼日尔建立起有效的疫情应对机制，抗疫取得令人满意的结果。

冈比亚卫生部长萨马泰感谢中国派遣技术专家以及其他抗疫支援。2020年底，中国曾向冈比亚派遣医疗专家，协助这一西非国家抗击疫情。中国企业家在疫情期间也向冈比亚捐赠了检测试剂盒、口罩、防护服等抗疫物资。

埃及卫生部长扎耶德说，通过技术转让，让更多人获取药品和疫苗至关重要。埃及此前参与了中国国药新冠疫苗的临床试验。目前埃及已经与中国开展建设性合作，将中国的新冠疫苗生产技术转移到埃及。

墨西哥卫生部长阿尔科塞尔说，得益于中国、阿根廷、俄罗斯等友好国家的支持，墨西哥在本国启动了一项旨在推广疫苗安全使用的特别计划。墨西哥与这些国家的合作模式可以为世界其他国家所借鉴，以加速新冠疫苗的生产和分配。（执笔记者：凌馨；参与记者：陈文仙、李骥志、陈俊侠、刘曲、付一鸣）

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