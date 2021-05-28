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中国代表呼吁重申对“两国方案”的坚定支持

2021年05月28日10:54 | 来源：新华社
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　　新华社联合国5月27日电中国常驻联合国代表张军27日作为安理会轮值主席主持召开安理会中东巴勒斯坦问题公开会。在以中国代表身份发言时，张军说，安理会应采取有力行动，重申对“两国方案”的坚定支持，呼吁国际社会践行真正的多边主义，为巴勒斯坦问题的解决发挥应有作用。

　　张军表示，国际社会必须加大行动，确保有关方切实遵守停火，尽早恢复全面平静。中方敦促所有各方保持克制，避免采取可能导致局势升级的举措。

　　张军指出，巴勒斯坦被占领土面临的人道危机令人担忧。中方呼吁国际社会开展紧急行动，多渠道向巴勒斯坦提供人道援助，向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）提供紧急资金支持。呼吁以色列为人道援助提供准入便利，并尽快全面解除对加沙封锁。中方将向巴方提供100万美元紧急人道现汇援助，向近东救济工程处提供100万美元捐款并援助20万剂新冠肺炎疫苗。

　　张军重申，中方支持巴以双方在“两国方案”基础上尽快重启和谈，早日建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。呼吁国际社会各方坚持和平正义，秉持公道良知，践行真正的多边主义，共同为巴勒斯坦问题的公正、持久解决发挥应有作用。

(责编：崔越、刘叶婷)

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