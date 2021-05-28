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美洲牛肉涨价 阿根廷暂停出口

2021年05月28日10:04 | 来源：新华网
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　　受饲料涨价等因素影响，美洲多个国家牛肉价格大幅上涨。阿根廷5月暂停牛肉出口，以应对飞涨的物价。

　　据路透社27日报道，阿根廷5月17日起停止牛肉出口一个月。

　　阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市民费尔南达·阿尔瓦伦加说：“肉价涨得真高，疯了。”

　　阿尔瓦伦加说，她现在每周只有一天吃肉，以往每两天吃一次。她现在做炸牛排不舍得用牛后腿肉，改用更便宜的部位，“我现在每月买肉花费4000比索（约合270.36元人民币）至5000比索（337.95元人民币），以前，同样的钱买到的肉多很多”。

　　路透社提供的数据显示，过去一年间，阿根廷牛肉价格上涨超过60%。当地肉业商会一份报告显示，人均牛肉消费量4月跌至100年来低点。

　　在美国加利福尼亚州，退伍老兵达林·克罗斯对沃尔玛商店2磅（0.9千克）碎牛肉价格从8美元上涨至10美元感到震惊。他现在改吃更多蔬菜。

　　尼尔森IQ公司提供的数据显示，美国鲜牛肉价格4月环比上涨5%，同比上涨大约10%；猪肉和鸡肉价格同比均上涨大约5.4%。

　　受肉牛供应不足等因素影响，巴西某些部位的牛肉价格在过去一年间上涨30%。

　　尽管美国肉牛供应充足，但牛肉生产受劳动力短缺和屠宰场加工能力不足限制。另外，随着大豆、玉米等牲畜饲料价格创大约8年来新高，其中一部分成本正传导给消费者。

　　巴西肉类加工企业JBS公司和BRF公司说，他们不得不把上涨的饲料成本转嫁给消费者。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘叶婷)

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