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严重枪击频发 加州州长质问“美国究竟怎么了”

2021年05月28日10:02 | 来源：新华网
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　　美国加利福尼亚州圣何塞市26日发生枪击事件，导致至少8人死亡。加州民主党籍州长加文·纽瑟姆措辞激烈，质问“美国究竟怎么了”。

　　当天6时30分许，在圣何塞市一处轻轨站场，一名工作人员开枪打死8名同事、致伤多人后自杀身亡。此人行凶动机暂不清楚。

　　警方在事发地点发现至少一个爆炸装置。

　　据媒体报道，枪手住所当天早晨发生火灾。

　　美国《政治报》报道，事发后，纽瑟姆与圣何塞市官员和工会高层会面，怒斥美国枪击暴力事件频发。他质问：“美国到底发生了什么？我们究竟怎么了？”

　　“我们什么时候才能放下武器……我们的政治、陈词滥调、相互指责、束手无策、惊慌失措只会带来更多愤怒和失望，更多类似场景一次又一次重演。”他说。

　　纽瑟姆一直谴责枪支暴力，批评共和党人和全国步枪协会反对控枪。

　　总统约瑟夫·拜登发布声明，向8名遇害者的家人表达慰问，列举美国今年已经发生的多起严重枪击事件。“我再次敦促国会立即采取行动，听取民众呼声……协助终结美国枪支暴力‘瘟疫’。”

　　美联社、《今日美国报》和美国东北大学联合统计的数据显示，美国今年以来已发生至少11起死亡4人或以上（不含枪手）的严重枪击事件。

　　3月16日，佐治亚州首府亚特兰大市连环枪击事件造成8人死亡；3月22日，科罗拉多州博尔德市超市枪击事件致死10人；4月15日，印第安纳州首府印第安纳波利斯市联邦快递中心枪击事件中8人遇害；5月9日，一名男子在科罗拉多州科罗拉多斯普林斯市一场聚会上枪杀6人……（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘叶婷)

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