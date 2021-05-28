■ 江 宇

日前，国家主席习近平应邀在北京以视频方式出席全球健康峰会，并发表题为《携手共建人类卫生健康共同体》的重要讲话。习近平指出，一年多来，新冠肺炎疫情起伏反复，百年来最严重的传染病大流行仍在肆虐。早日战胜疫情、恢复经济增长，是国际社会首要任务。习近平强调，让我们携手并肩，共同推动构建人类卫生健康共同体，共同守护人类健康美好未来！

将人民放在疫情防控工作中心。习近平强调，抗击疫情是为了人民，也必须依靠人民，必须以极大的政治担当和勇气，以非常之举应对非常之事，切实尊重每个人的生命价值和尊严，保证人民群众生活少受影响、社会秩序总体正常。中国共产党是高度重视保护人民健康的政党。新中国成立以来，在经济发展水平不高的情况下，党和政府普及了基本医疗，消灭了肆虐多年的流行病。面对新冠肺炎疫情冲击，中国坚持人民至上、生命至上，不惜一切代价率先控制疫情。中国在继续做好本国疫情防控的同时，积极助力全球抗疫。此次峰会发表的《罗马宣言》，也重申了二十国集团将加强团结、深化合作、科学施策，将人民放在疫情防控工作中心，在金融、疫苗等方面加大对发展中国家的支持。

同舟共济，团结合作。当前全球战疫面临的困境，实质上是发展方式和全球化存在的深层次问题的反映。国际金融危机以来，一些国家靠自身制度难以解决危机，治理失序，民主失灵，族群对立，逐步走上以邻为壑、逆全球化的道路。在全球化进程中，一些发展中国家长期处于被边缘化的不利地位，治理能力严重不足。这些结构性问题同新冠疫情相叠加，折射出全球化中的治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字不断加剧。面对仍然肆虐的全球疫情，我们要坚持同舟共济，倡导团结合作。秉持人类卫生健康共同体理念，坚决反对各种政治化、标签化、污名化的企图。要坚持公平合理，弥合“免疫鸿沟”。摒弃“疫苗民族主义”，解决好疫苗产能和分配问题，增强发展中国家的可及性和可负担性。要坚持标本兼治，完善治理体系。加强和发挥联合国和世界卫生组织作用，坚持共商共建共享，更好反映发展中国家合理诉求。

共同推动构建人类卫生健康共同体。维护公共卫生健康是最重要的全球公共产品之一，国际社会任何成员都不能置身事外，要坚持科学施策，统筹系统应对。为继续支持全球团结抗疫，习近平宣布，中国将在未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展；中国已向全球供应3亿剂疫苗，将尽己所能对外提供更多疫苗；中国支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产；中国已宣布支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定；中国倡议设立疫苗合作国际论坛，由疫苗生产研发国家、企业、利益攸关方一道探讨如何推进全球疫苗公平合理分配。这都体现出中国对世界的巨大责任担当。实践证明，中国理念和中国行动，传递出团结合作、共克时艰的坚定意志和强大力量，为发展中国家增添了信心和希望。携手共建人类卫生健康共同体，彰显出中国为世界做出更大贡献、为人类谋大同的气象。

（作者为国务院发展研究中心宏观部研究员）

(责编：艾雯、刘叶婷)