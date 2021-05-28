人民网讯 联合国警告说，由于军事冲突和暴力，埃塞俄比亚北部正面临严重大饥荒，呼吁国际社会立即采取切实具体行动。

联合国负责人道主义事务的副秘书长兼紧急救济协调员马克在写给安理会的报告中指出，很明显，由于军事冲突和暴力，埃塞俄比亚北部提格雷地区老百姓正在挨饿，安理会成员国和国际社会应该立即采取一切可能的切实措施，防止大饥荒发生。

伊朗《和解报》28日引用马克的报告说，自去年11月上旬提格雷地区发生军事冲突以来已经过去6个半月，有200多万人流离失所，平民被杀等暴力事件日趋严重，那里的基础设施大量被摧毁，其中包括医院和农田。

报告称，今年3月份情况虽有所好转，但最近那里整个人道主义通道情况急剧恶化，国际人道主义行动遭到袭击、阻扰和破坏，过去6个月内，在提格雷地区有8名人道主义工作者被杀害，国际人道主义援助物资抵达不了目的地。暴力和粮食安全之间恶性循环，那里的情况极为严重，目前至少有20%的人口在挨饿。

报告特别警告说，如果在未来两个月得不到粮食救济，可怕的饥荒必将发生。（安国章）

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