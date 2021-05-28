疫情让美国弱势群体更加趋弱，而其特权阶层对此麻木不仁

“在美国，医疗服务应该是一项权利，不应是一项特权。”美国总统拜登不久前在其国会演讲中说的这句话，受到异乎寻常的关注。此言折射的景象，是新冠肺炎疫情给美国造成的乱与痛，是美国民众生命权、健康权无法得到有效保障的严酷现实。

截至5月27日，美国新冠肺炎确诊病例总数超过3300万例，死亡病例总数约60万例。面对这些数字，美国媒体指出，事情本可以不必如此，绝大部分死亡是可以避免的。去年疫情暴发后，美国政府先是不作为，后又在相当长时间里不甚作为、不善作为，最终眼睁睁看着疫情失控。更令人震惊的是，时任美国领导人无视科学警告刻意淡化疫情风险，不仅对各种警告置之不理，而且专注于控制信息传播，甚至发布虚假信息误导民众，称新冠病毒是“大号流感”，感染病毒的风险和死亡率“非常低”，疫情会很快“奇迹般地消失”。其后果，就是防控疫情的“黄金窗口期”被白白浪费。

人命关天，岂容试错？当民众生命安全承受巨大风险时，“不惜一切代价”救人才是正道，但美国不然。疫情肆虐之际，平素把民主、人权口号喊得震天响的美国一些政客，根本没有为保护美国民众生命安全而豁出一切的意愿和行动，露出了虚伪的真面目。

生命权、健康权是最基本的人权。美国疫情的失控，反映出美国一些政客对基本人权的无视和蔑视。尽管许多医学研究已经证实佩戴口罩可以有效防止感染病毒，但上届美国政府领导人和一些地方官员却长期拒绝实施强制口罩令。即便疫情已经在美国大范围蔓延，确诊病例和死亡病例升至全球第一的情况下，美国一些政客依然坚守“私利至上”信条——为了拿经济数据换选票，只顾催促开工、开市、开学，却导致病毒传染更趋严重。透过如此违反科学、悖逆良知的政治操作，世人进一步看清什么是美式民主孕育的政绩观——把政治私利、党派利益、经济利益置于广大民众生命权和健康权之上，赤裸裸暴露出美式民主的“损民”底色。

大量事实表明，疫情让美国弱势群体更加趋弱，而其特权阶层对此麻木不仁。据美国媒体去年8月报道，养老院等长期护理机构中的居民占美国人口的比例不到1%，占新冠肺炎死亡人数的比例却超过40%。据统计，仅纽约市的非洲裔和拉丁裔美国人新冠肺炎死亡率就是白人的数倍，而芝加哥市新冠肺炎死亡病例中有七成是非洲裔。联合国极端贫困与人权问题特别报告员菲利普·奥尔斯顿明确指出，美国穷人更容易感染病毒，死亡率更高，而一个混乱的、注重企业利润的政府所采取的应对措施，未充分顾及穷人的利益。《华盛顿邮报》的批评一针见血：抗疫在美国成了“一场国家批准的屠杀”，它故意牺牲老年人、工人、非洲裔和拉美裔人口。

美式民主根本不是讲人道的民主，更谈不上国际人道主义精神。人类命运与共，抗击疫情需要各国团结合作、同舟共济。但是，美国一些政客的丑陋表演已经完全跌破了人类文明的底线——去年，当全世界绝大多数国家选择携手抗击疫情之时，美方公开争抢他国医疗防护物资，悍然退出世界卫生组织；今年，当全球数十亿人焦急等待新冠疫苗之时，美方却囤积新冠疫苗到过剩的程度，不仅迟迟不愿与他国分享疫苗，甚至还禁止疫苗原料出口。何等自私、何等冷漠、何等狭隘！

疫情之中，谁在坚定捍卫人民生命权、健康权，谁在打造人类卫生健康共同体，世人看得真真切切。美国一些政客以诬蔑抹黑手段对他国大搞“人权攻势”时，世人不得不质问：人权乎？伪人权矣！

《 人民日报 》（ 2021年05月28日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)