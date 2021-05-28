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美国新冠肺炎确诊超3320万 囤积疫苗情况惊人

2021年05月28日08:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿5月27日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年5月27日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊33209921例，死亡593108例。过去24小时，美国新增确诊23905例，新增死亡1200例。

美国广播公司报道说，随着全世界日益渴求新冠疫苗，美国囤积了数千万未使用的新冠疫苗。联邦官员称，美国各州订购的过剩疫苗达5300万剂。而与此同时，世界上最贫穷的国家依旧急切等待新冠疫苗，用于这些国家的医护人员和老人，仅0.3%的疫苗流向低收入国家。

美国广播公司报道说，阿肯色州州长哈钦森25日在与白宫的电话会议上表示，“我们拥有可供分享的疫苗，我们担心这些疫苗会过期。”过去六周，美国疫苗接种工作放缓，降至每天170万剂。

美国战略与国际问题研究中心全球卫生政策中心主任斯蒂芬·莫里森表示，美国将拥有“令人尴尬的”新冠疫苗积压。美国广播公司评论说，如果美国人继续坚持本国疫苗过剩供应的政策，那么关于如何处理美国积压疫苗的质疑可能会越来越大。世卫组织总干事谭德塞称，全球疫苗失衡是一场道德灾难。

(责编：高歌、常红)

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