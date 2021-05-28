人民网联合国5月27日电 （记者李晓宏）当地时间5月27日，安理会轮值主席中国常驻联合国代表张军强调，安理会应采取有力行动，重申对“两国方案”的坚定支持，呼吁国际社会应践行真正的多边主义，为巴勒斯坦问题的解决发挥应有作用。

当日，张军大使作为安理会轮值主席，主持召开安理会中东巴勒斯坦问题公开会。在以中国代表身份发言时，他强调，最近的巴以冲突再次提醒我们，不能让中东和平进程脱离正轨，不能让巴勒斯坦问题边缘化，不能漠视巴勒斯坦人民的苦难和他们本应拥有的权利，不能忘记安理会通过的诸多具有约束力的决议，不能回避安理会应该承担的责任。

张军表示，过去一个月，巴以紧张局势牵动着全世界的神经。安理会就此进行了多次紧急审议，并于上周日发表主席新闻谈话，希望安理会的一致声音有助于局势缓和降温，有助于重启和平进程。国际社会必须加大行动，确保有关方切实遵守停火，尽早恢复全面平静。中方敦促所有各方保持克制，避免采取可能导致局势升级的举措。以色列应切实制止针对穆斯林的暴力、威胁和挑衅，维护和尊重耶路撒冷宗教圣地的历史现状，停止驱逐巴勒斯坦民众，停止一切定居点活动。

张军指出，巴勒斯坦被占领土面临的人道危机令人担忧。中方呼吁国际社会开展紧急行动，多渠道向巴勒斯坦提供人道援助，向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供紧急资金支持。呼吁以色列为人道援助提供准入便利，并尽快全面解除对加沙封锁。中方将向巴方提供100万美元紧急人道现汇援助，向工程处提供100万美元捐款并援助20万剂新冠肺炎疫苗。

张军强调，巴以局势每次陷入动荡，都是对国际法治的警示，对人类良心的拷问，对多边机制有效性的检验。正如中国国务委员兼外长王毅在5月16日安理会紧急公开会上所指出的，巴以问题归根结底要在“两国方案”基础上寻求长期解决。要推动巴以双方早日重启平等对话，找到比邻而居、和平共处的出路。国际社会、特别是对巴以有影响力的国家，要秉持客观公正立场，为推进中东和平进程付出努力。安理会必须为解决巴以问题采取有力行动，重申对“两国方案”的坚定支持。

张军重申，中方支持巴以双方在“两国方案”基础上尽快重启和谈，早日建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。呼吁国际社会各方坚持和平正义，秉持公道良知，践行真正的多边主义，共同为巴勒斯坦问题的公正、持久解决发挥应有作用。

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