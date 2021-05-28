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马克龙承认法国对卢旺达大屠杀负有责任

2021年05月28日08:21 | 来源：新华社
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　　新华社开普敦5月27日电（记者吕天然）基加利消息：法国总统马克龙27日在卢旺达首都基加利承认，法国对1994年发生的卢旺达大屠杀负有责任。

　　马克龙当天上午抵达基加利开始对卢旺达为期两天的国事访问。他在参观基加利大屠杀纪念馆并向遇难者献花圈后发表演讲说：“今天我站在你们身旁，怀着谦逊和尊重，承认我们的责任。”

　　马克龙表示，法国有责任直面历史。法国在审视事实真相方面沉默太久，应承认由此为卢旺达人民带来的痛苦。

　　当天晚些时候，卢旺达总统卡加梅在联合新闻发布会上说，马克龙的演讲坦承事实，“重要”且对两国关系具有“特殊意义”。两国关系将“大幅改善”，从而在经济、政治和文化方面造福两国人民。卢旺达希望同法国在双方共同关心的重要问题上建立牢固和可持续的关系。

　　马克龙表示，自他就任法国总统以来，两国尽管面临历史问题挑战，但在改善关系方面取得显著进展。法国将加快进度，将躲藏在法国的大屠杀逃犯绳之以法。

　　1994年4月至7月，卢旺达图西和胡图两大部族发生大规模暴力冲突，共有50万至100万人惨遭屠戮，其中大部分遇难者为图西族人。卢旺达政府2008年曾发布报告说，法国方面对大屠杀提供了“政治、军事、外交和后勤上的支持”，对大屠杀发生负有责任。法国政府随即驳斥了这种说法。

　　20多年来，两国围绕卢旺达大屠杀相关历史问题矛盾不断，并一度断交。今年3月，马克龙委派的历史学家得出调查结论认为，当时的法国政府对卢旺达大屠杀负有“重大责任”，使可预见的大屠杀最终发生。随后，两国关系出现好转迹象。

(责编：崔越、刘叶婷)

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