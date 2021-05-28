新华社达喀尔5月27日电（记者邢建桥）巴马科消息：据马里媒体27日报道，马里前过渡总统巴·恩多和前过渡总理莫克塔·瓦内当天凌晨被军方释放。

据马里最大的门户网站“马里信息网”当天援引军方消息人士的话报道，恩多和瓦内26日辞去马里过渡总统和过渡总理职务后，于27日凌晨1时30分左右被释放。其家人确认他们已返回家中。

马里总理府一名不愿透露姓名的官员在接受新华社采访时说，马里一些官员27日早拜访了瓦内，确认瓦内“身体健康、精神状况良好”。

2020年8月，马里发生军人哗变。同年9月，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。

5月24日，恩多签署总统令，宣布新一届过渡政府组成名单，但前全国人民救赎委员会的两名成员没有进入名单。随后，恩多和瓦内被军人带至距首都巴马科约15公里的一处军营，就新一届过渡政府名单进行“沟通”。25日，戈伊塔发表声明说，恩多和瓦内已被解除职务，以便马里政治过渡顺利进行。26日，马里军方说，恩多和瓦内已于当天辞职，被扣留人员将被逐步释放。

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