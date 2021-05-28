新华社斯德哥尔摩5月27日电（记者付一鸣）瑞典政府27日宣布，鉴于新冠疫情得到进一步控制并朝着积极方向发展，政府决定逐步放松疫情管制措施，推动社会生活尽快恢复常态。

瑞典政府当天在新闻发布会上宣布，政府计划自6月1日起分五个阶段逐步放松新冠疫情管制措施。前四个阶段的时间点分别设在6月1日、7月1日、7月中旬和9月中旬，第五个阶段将取消所有疫情管制措施，社会回归常态，但政府并未给出这一阶段开始的时间点。

按照政府公布的计划，自6月1日起，在室内和室外公共场所聚集人数的限制将适当放宽；餐馆的夜间营业时间将适当延长；参与文化和体育活动的人数限制也将相应调高。

瑞典首相勒文表示，瑞典已经看到希望的曙光，但宣布放松管制措施并不意味着疫情结束。他呼吁民众继续遵守不同阶段的防疫建议，采取相应防疫措施。

瑞典公共卫生局公布的数据显示，截至27日，瑞典累计新冠确诊病例1068473例，累计死亡病例14451例；约363万人已接种至少一剂新冠疫苗，占瑞典成年人口的44.3%，约128万人已完成两剂疫苗接种。

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