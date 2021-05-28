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巴沙尔在叙利亚总统选举中获胜连任

2021年05月28日08:19 | 来源：新华社
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　　新华社大马士革5月27日电（记者汪健 郑一晗）叙利亚人民议会议长哈穆达·萨巴格27日宣布，现任总统巴沙尔·阿萨德在叙总统选举中以95.1%的得票率获胜，成功连任。

　　萨巴格当晚在新闻发布会上说，此次叙总统选举境内外有投票资格的选民人数约为1810万，实际投票人数约为1423万，投票率约为78.64%。巴沙尔在选举中获得约1354万张有效选票，得票率为95.1%。

　　选举结果公布后，叙利亚多地当晚出现民众聚集活动，庆祝巴沙尔连任。在首都大马士革市中心的伍麦叶广场，大批民众挥舞国旗，高喊支持巴沙尔的口号，还有民众鸣枪庆祝。

　　此次选举投票分境内和境外两阶段进行，境外投票已于5月20日先期举行。境内投票于当地时间26日7时开始，叙选举高等司法委员会随后宣布，因选民投票踊跃，投票截止时间延长5个小时至26日24时。

　　此次选举是2014年叙利亚通过新选举法以来举行的第二次总统选举。除巴沙尔外，其他两名候选人分别是前人民议会议员阿卜杜拉·萨卢姆·阿卜杜拉和叙反对派“叙利亚民主阵线”秘书长马哈茂德·艾哈迈德·马雷。

　　根据叙利亚宪法，总统任期7年，由选民直接选举产生，候选人需获得绝对多数选票才能当选。2000年以来，巴沙尔一直连任叙利亚总统。在2014年的总统选举中，巴沙尔以88.7%的得票率胜出。

(责编：崔越、刘叶婷)

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