新华社日内瓦5月27日电 应巴勒斯坦、伊斯兰合作组织成员国、中国、古巴、南非等国要求，联合国人权理事会27日举行巴勒斯坦被占领土人权状况特别会议。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在特别会议中表示，中方对近期以色列和巴勒斯坦冲突造成包括妇女和儿童在内的大量人员伤亡表示严重关切，谴责一切针对平民的暴力行径。中方呼吁以色列根据联合国有关决议，停止拆除巴勒斯坦民众房屋，停止驱逐巴勒斯坦民众，停止扩建定居点，维护和尊重耶路撒冷宗教圣地的历史现状，尽快解除对加沙地带封锁，切实保障巴勒斯坦人民合法权益。

陈旭介绍了中方近期向巴勒斯坦人民提供援助情况，表示中方欢迎巴以冲突双方实现停火，希望有关方切实停火止暴。

陈旭说，巴以冲突反复发生的根本原因，是中东和平进程偏离原有正确轨道。中方坚定支持巴勒斯坦人民的正义诉求，支持一切有助于落实“两国方案”的努力。国际社会应推动巴以双方重启和谈，在“两国方案”基础上实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决，中方将继续为此作出努力。

会议表决通过巴勒斯坦和伊斯兰合作组织联合提交的决议，决定成立国际调查委员会，对巴勒斯坦被占领土和以色列国内违反国际人道主义法和人权法的行为进行调查。包括中国在内的多数发展中国家投赞成票，英国、德国、奥地利等投反对票。

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