新华社萨格勒布5月27日电（记者高磊）27日，克罗地亚总统米拉诺维奇、总理普连科维奇、议长扬德罗科维奇在萨格勒布分别会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

杨洁篪转达中国领导人的诚挚问候。杨洁篪表示，团结合作始终是中克关系的鲜明特征，两国关系始终保持高水平、全方位发展。双方联手抗疫，共克时艰。高质量共建“一带一路”。两国应以明年建交30周年为契机，做好双边关系顶层设计，克服疫情干扰，深化基础设施建设、科技创新、中小企业、人文、旅游等领域合作，落实中国-中东欧国家领导人峰会成果，架起更多联动互通、共同繁荣之桥。希望克方发挥积极影响，为推动中欧关系健康稳定发展作出新贡献。

克方领导人表示，克中友谊坚如钻石，发展对华关系始终是克罗地亚外交重点。两国政治互信牢固，经贸合作进展顺利，双边关系在疫情下不断加强。“一带一路”倡议体现了中国智慧，中国-中东欧国家合作机制为深化克中关系提供了强大动力。克方坚持一个中国政策，愿与中方保持高层密切交往势头，推动互利合作深入发展，并将为推动欧中关系进一步发展发挥积极作用。预祝北京冬奥会取得圆满成功。

(责编：赵欣悦、白宇)