新华社北京5月27日电 （记者许可、伍岳）针对近日美国总统拜登就新冠病毒溯源问题的有关涉华言论，外交部发言人赵立坚27日表示，美方口口声声要中国参与全面、透明、以证据为基础的国际调查，那就请美方也能像中国一样，本着科学的态度，立即同世卫组织开展溯源研究合作，充分回应国际社会的关切。

赵立坚是在当日例行记者会上回答有关提问时作上述表态的。

赵立坚说，中国实验室泄漏病毒极不可能的结论已经清楚地记录在中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组的研究报告中，这是权威的、正式的、科学的结论。联合专家组国际专家多次在不同场合对中方的开放透明态度给予积极评价。

他说，美国一些人全然无视事实和科学，全然不顾自身溯源的诸多疑点和抗疫失利的惨痛事实，反复鼓噪要对中国进行再调查。这充分说明美方根本不在乎事实和真相，也没有兴趣进行严肃的科学溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄，甩锅推责。这是对科学的不尊重，是对人民生命的不负责，更是对全球团结抗疫努力的破坏。

赵立坚说，美国新冠肺炎确诊和死亡病例数位居全球首位。美国不深刻反思，反而企图甩锅中国，他们居心何在，良心何安？美国德特里克堡疑云重重，200多个生物实验室散布全球，这里面究竟隐藏着什么秘密？2019年7月，弗吉尼亚州北部出现不明原因呼吸系统疾病，威斯康星州大规模暴发“电子烟疾病”，这又有什么隐情？

“美方何时向国际社会公布相关病例的详细数据和信息？美方欠国际社会一个交代。”他说。

赵立坚表示，美方口口声声要中国参与全面、透明、以证据为基础的国际调查，那就请美方也能像中国一样，本着科学的态度，立即同世卫组织开展溯源研究合作，对美国进行全面、透明、以证据为基础的国际调查，充分回应国际社会的关切，为人类早日战胜疫情，更好应对未来突发公共卫生事件作出积极贡献。

他说，此次美国企图动用情报力量来搞所谓“调查”，其动机和目的一目了然。事实上，美国情报部门的黑历史早已世人皆知。当年他们把一小瓶洗衣粉当作伊拉克大规模杀伤性武器证据，自导自演“白头盔”组织摆拍所谓叙利亚化学武器袭击视频等，这都是美国情报部门的“杰作”。美前国务卿蓬佩奥更是大言不惭地称，“我曾担任中情局局长。我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃，我们还有一门课程专门教这些。这才是美国不断进取的荣耀。”

“这种毫无信誉的情报部门搞出的所谓‘调查’结果，又有何公信力可言？”赵立坚说。

(责编：赵欣悦、白宇)