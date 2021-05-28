本报记者 张朋辉 张 杰 苑基荣

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联合国贸发会议最新报告显示，今年一季度全球贸易强劲复苏，贸易额不仅与去年同期相比大幅提高，也高于2019年同期水平。专家分析，得益于主要经济体刺激政策、抗疫相关产品需求强劲等因素，全球贸易将持续稳步复苏。特别是中国进出口贸易在疫情防控期间展现韧性，成为促进全球贸易稳定发展的重要引擎。

联合国贸发会议日前发布最新一期的《全球贸易更新报告》显示，今年第一季度，全球货物和服务贸易环比增长4%，同比增长10%，其中货物贸易增长强劲，服务贸易仍低于疫情前水平。报告预计，第二季度全球贸易将达6.6万亿美元，比去年的低点高31%，全球贸易全年将同比增长16%。专家认为，今年全球贸易将持续稳定增长，但面临一些不确定因素。

贸易整体表现强于预期

参与报告起草的联合国贸发会议经济学家亚历山德罗·尼奇塔表示，去年第四季度全球贸易基本达到疫情前的水平，今年第一季度全球贸易比2019年第四季度增长了3%。

具体来看，全球主要经济体的贸易从2020年秋季开始复苏。不过，受疫情影响，去年贸易额基数较低，全球贸易恢复速度较快，但一些主要经济体的贸易额仍低于2019年的水平。中国、印度和南非在2021年第一季度的贸易表现相对好于其他主要经济体。

从地区看，大多数经济体贸易进口都出现增长，但出口主要依靠东亚地区拉动，凸显东亚地区在全球贸易中的重要作用。发展中国家贸易增长速度超过发达国家，尤其是南南贸易增长速度较快。今年一季度，发展中国家进出口分别同比增长18%和22%，发达国家进出口同比增长12%和7%。南南贸易同比增长20%，比2019年第一季度增长17%。

从产品类别看，矿石产品、办公设备、通信设备等需求持续反弹，一季度分别同比增长了42%、38%、37%，这些产品的贸易量较2019年第一季度也有较高增长。此外，机械设备、服装、医疗产品等贸易也增长较快。

在许多国家，由于居家隔离政策实施，员工在家办公，学生远程上课，笔记本电脑等电子产品销售火爆。在欧洲，公共交通受限，短途出行需求上升，自行车销售成倍增长。

多重因素助力贸易回升

联合国贸发会议认为，全球贸易继续增长有赖于贸易限制措施减少，商品价格呈积极趋势，宏观经济和财政支撑保持一定力度等。但是全球贸易仍然面临一些不确定因素。未来一段时间，全球贸易复苏不平衡的趋势仍将持续，东亚地区及发展中国家贸易增长仍然强劲，一些国家贸易则落后于全球平均水平。

欧洲国际政治经济研究中心高级经济学家奥斯卡·吉内亚对本报记者表示，全球贸易呈现积极复苏势头有多方面原因。首先，全球主要经济体逐步走上复苏轨道，拉动全球贸易强劲复苏；其次，全球供应链和价值链整体经受住了疫情考验，对当前及疫后各国贸易往来的支撑更加明显；最后，疫情防控期间，全球对抗疫物资需求持续增加，电子产品、居家办公用品等需求旺盛。

国际货币基金组织认为，主要经济体财政支持、疫苗接种加快将有助于推动世界经济复苏。自去年下半年开始，发达国家耐用品消费回升，新兴市场国家供应链恢复，国际贸易持续复苏。

联合国贸发会议指出，疫情对全球价值链带来不确定性，促使一些细分环节规模减小，生产环节更加接近消费市场。此外，政治因素、国际多边贸易机制存在挑战等也可能成为限制贸易增长的风险。

中国继续成为全球增长动力源

联合国贸发会议认为，2020年全球贸易整体表现相对较好，展现了韧性，主要得益于东亚地区经济体，尤其是中国率先控制疫情，迅速复工复产，满足全球对抗疫物资的巨大需求，预计东亚贸易表现将持续向好。2020年，中国在全球贸易中的比重进一步增加。2021年，中国将继续成为全球增长的一大动力源，与中国贸易关系密切的国家也将从中受益。

据中国海关总署统计，今年前4个月，中国货物贸易进出口总值11.62万亿元人民币，比去年同期增长28.5%。作为中国前四大贸易伙伴，东盟、欧盟、美国和日本与中国的贸易总额分别增长27.6%、32.1%、50.3%和16.2%。同期，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口增长24.8%。

来自中国的需求为东盟国家提供了大量机遇。中国海关总署数据显示，今年第一季度中国对泰国进出口总额同比增长28.7%，中泰双边贸易呈现快速增长态势。泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，中国进出口贸易表现强劲，再次证明中国经济是带动世界经济前进的强大动力，凸显中国在全球供应链中的重要地位。泰国与中国、东盟与中国蓬勃发展的贸易往来将进一步促进区域经济复苏。

英国国家统计局公布的最新数据显示，2021年第一季度，中国超越德国成为英国最大进口来源国。受疫情等因素影响，英国对防疫物品、电子产品需求增加，助推了英国从中国的进口贸易额增长。2020年，中国首次超越美国，成为欧盟最大贸易伙伴。在欧盟前十大货物贸易伙伴中，中国是唯一实现贸易双向增长的国家。

联合国贸发会议经济学家尼奇塔与卡洛斯·拉佐撰文指出，中国出口贸易展现出强大韧性，对于全球生产的重要性持续增加。疫情进一步凸显中国在全球贸易中的重要作用，强大的韧性使中国出口迅速恢复。

（本报布鲁塞尔、雅加达、北京5月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月28日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)