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中非签署首个海关AEO互认安排

2021年05月28日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京5月27日电  （记者谢希瑶）记者27日从海关总署获悉，中国海关在世界海关组织第五届全球AEO大会期间，与乌干达海关签署《中乌海关关于“经认证的经营者”（AEO）互认的安排》，这是中国海关在非洲地区签署的首个AEO互认安排。

　　“经认证的经营者”即Authorized Economic Operator，简称为AEO。AEO制度由世界海关组织倡导，旨在通过海关对守法程度、信用状况和安全水平较高的企业进行认证，给予企业通关便利。不同国家海关之间可以通过AEO互认，给予对方符合资质的企业相关便利。

　　中乌两国签署海关AEO互认后，两国向对方AEO企业提供的便利措施包括：适用较低的查验率，优先查验需实货检查的货物，指定海关联络员沟通解决通关问题，在国际贸易中断并恢复后优先通关等。上述利好，将帮助两国AEO企业大大压缩货物通关时间，最大限度降低企业港口、保险、物流等贸易成本，有力提升国际竞争力。

　　海关统计显示，截至目前，中国海关已与20个经济体46个国家（地区）实现AEO互认，互认国家（地区）数量居全球首位。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月28日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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