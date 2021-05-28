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世界马克思主义政党理论研讨会举行

2021年05月28日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京5月27日电  中共中央对外联络部27日以视频会议方式举行世界马克思主义政党理论研讨会。中共中央总书记、国家主席习近平向研讨会致贺信，老挝人民革命党中央总书记通伦等多国政党领导人通过书面或视频方式致贺。来自48个国家和地区的马克思主义政党领导人以及中央和国家机关有关部门及高校负责同志共约200人参加。

　　中联部部长宋涛表示，中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国实际相结合，不断推动马克思主义中国化、时代化、大众化，并在新时期创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。中国共产党愿同各国马克思主义政党一道，推动世界社会主义进一步发展，为构建人类命运共同体、实现世界人民对美好生活的向往而努力奋斗。

　　与会各国政党领导人盛赞中国共产党百年来带领中国人民取得的辉煌成就和为世界发展进步作出的重要贡献，希望同中国共产党加强团结协作，为世界和平发展事业、人类进步事业和世界社会主义事业作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月28日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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