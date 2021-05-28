本报记者 姚明峰 颜 欢

“占世界人口近1/5的中国全面消除绝对贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，这体现了中国共产党始终把人民放在心中最高位置。”阿根廷正义党国际关系书记、前外交部长豪尔赫·塔亚纳日前接受本报记者采访时表示，中国共产党始终坚持以人民为中心，推动中国社会取得了巨大发展进步。

担任阿根廷外长期间，塔亚纳多次应邀访华。上海世博会期间，塔亚纳作为阿方代表出席阿根廷国家馆日活动，并亲自向宾客介绍阿根廷历史文化传统，展示阿根廷独特的城市建设成就。“上海世博会见证人类文明发展的丰硕成果，也为阿中两国增进相互了解、深化友好合作注入新的活力。”塔亚纳说，中国是地理上距离阿根廷最远的国家，也是自己最关注的国家之一。中国取得的发展成就为其他新兴经济体带来信心。与中国在各个领域开展广泛而深入的合作是阿根廷的正确选择。

从北京到上海，从南京到西安，塔亚纳看到了历史积淀与现代化发展的交融迸发巨大能量，也看到了中国人民的智慧和勤奋……每次访问都让塔亚纳对中国有了更多认识，也更坚定了他对发展阿中双边关系的信心。卸任外长职务后，塔亚纳又继续以学者身份多次来华考察，担任了上海国际问题研究院的国际顾问。

在2018年的一场国际研讨会上，塔亚纳围绕全球经济治理议题分享了他的观点。他指出，共建“一带一路”在拉美广受欢迎与认可，因为这一倡议为拉美各国在当前全球经济治理转型升级背景下，提供了重要发展机遇，为打破贸易保护主义、拥抱全球化作出了突出贡献。

在一个拥有众多人口的发展中国家，如何能将人民紧密团结在一起，勠力同心，不断创造发展奇迹？这是塔亚纳多年来关注和研究的问题。在他看来，中国共产党始终为人民的利益和福祉不懈奋斗。面对突如其来的新冠肺炎疫情挑战，中国率先控制住国内疫情，并稳步实现经济复苏，再次展现出中国共产党强大的组织能力、动员能力、行动能力。中国是去年全球唯一实现正增长的主要经济体。他表示，中国能取得这个了不起的成就，与充满活力的经济和坚韧的产业链供应链分不开，也让各国对后疫情时代经济复苏充满信心。

“中国共产党是善于思考、善于创新的政党。中国共产党不仅为国家发展制定了中长期目标，还根据不断变化的情况与时俱进。”塔亚纳说，中国提出加快构建新发展格局，将畅通内外循环，更好联通中国国内市场和国际市场，在提升中国经济发展水平的同时，为世界经济复苏和增长增添动力。

今年2月25日，运载首批中国新冠疫苗的阿根廷航空公司包机抵达布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场。为表达谢意，阿根廷政府特意在包机上涂装中国传统剪纸生肖牛的图案设计，并用中文和西班牙文印上了“新年快乐 牛年大吉”字样。塔亚纳非常高兴能见证这一幕。他说，患难见真情。阿中两国领导人通电话并多次互致信函，就深化两国关系、加强抗疫等领域合作达成重要共识。中国向阿根廷援助抗疫物资，帮助阿根廷渡过难关。“中国践行自身承诺，将疫苗作为全球公共产品，帮助人类共同走出疫情的阴霾。”

塔亚纳介绍，阿根廷正义党已成立70多年，有300多万党员，是拉丁美洲人数最多的政党之一。作为阿根廷正义党国际关系负责人，他对正义党与中国共产党保持良好的关系感到骄傲。如今，两党之间交流日益密切，经常举办研讨会、分享经验。“中国是阿根廷非常重要的合作伙伴，两国在经贸、投资和基础设施建设等方面合作日益深化。我们愿以政党交流助力阿中人民加深友谊，为深化双边关系发展发挥更大作用。”

《 人民日报 》（ 2021年05月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)