本报记者 李 潇 黄发红

5月27日，首期阿拉伯国家驻华外交官研修班开启最后一天的行程，前往浙江嘉兴南湖，参观南湖革命纪念馆并瞻仰红船。

在讲解员的引领下，学员们迈入“红船精神永放光芒”展厅，回顾了中国共产党在不同历史时期波澜壮阔的奋斗历程。学员们边听边看，不时与讲解员交流互动，对中国共产党百年奋斗历程表达钦佩和赞赏。

“红船精神，指的是开天辟地、敢为人先的首创精神，坚定理想、百折不挠的奋斗精神，立党为公、忠诚为民的奉献精神。”在“红船精神”图文展示区，学员们与负责讲解的同志细致交流。

南湖之畔，轻烟拂渚。学员们登上渡船，来到南湖湖心岛访踪亭外，瞻仰永载史册的革命红船。很多当地民众纷纷走过来热情交流：“你们好，欢迎来到我们的革命圣地！”“中国共产党今年100岁了！”学员们与大家聚拢在一起，交流气氛热烈。中阿友人们一起在红船前留下珍贵合影。

“站在红船边上，我的心情十分激动。”阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法对本报记者表示，上海中国共产党一大会址、嘉兴南湖红船是中国共产党启航的地方。“中国共产党带领中国取得辉煌成就，正是因为中国共产党人从一开始就拥有打破旧枷锁和建设新中国的意志与决心。今天这么多来自中国各地的民众到这里瞻仰红船，庆祝建党百年，充分说明中国共产党深得民心。”

结束南湖之行，研修班学员又通过视频连线方式，参加“新疆是个好地方”云端视频交流活动。新疆维吾尔自治区政府官员、伊斯兰教经学院负责人、清真寺工作人员、棉农、教培中心毕业学员、寄宿学校学生家长和前往内地的新疆务工人员等，从各自视角介绍了新疆生产、生活、学习和发展建设等各方面情况，通过讲述亲身经历，有力回击了一些西方国家政客和媒体针对新疆的造谣污蔑和抹黑攻击。

交流发言中，阿拉伯国家驻华外交官们鲜明表达对造谣抹黑新疆行径的愤慨，同时也为新疆各民族人民团结奋斗、生活欣欣向荣感到高兴。“今天，我们看到了中国新疆经济社会发展的良好面貌。”卡塔尔驻华使馆外交官穆罕默德·萨比赫表示，“一些西方国家和媒体想破坏中国的民族团结，试图挑拨阿拉伯国家同中国的友好关系。他们的阴谋和企图绝不会得逞！”

下午，在外交部西亚北非司司长王镝和上海外国语大学校长李岩松的共同主持下，本期研修班举行了结业仪式。回顾几天来的行程，学员们普遍感到收获颇丰。大家表示，未来，他们将带着学习成果和行程中与中国各界建立的珍贵友谊，续写阿中友好新的篇章。

《 人民日报 》（ 2021年05月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)