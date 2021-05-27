5月27日，印尼国家航空公司总裁伊尔凡（左一）接受人民网记者（中）专访。

印尼国家航空公司供图



人民网雅加达5月27日电 （记者徐伟）5月27日，印度尼西亚政府控股的国家航空公司—印尼鹰记航空公司集团（鹰航）总裁伊尔凡·塞蒂亚普特拉就印尼与中国新冠疫苗合作等话题接受记者专访。伊尔凡赞扬中国积极同包括印尼在内的全球多国开展新冠疫苗合作。

伊尔凡表示，在当前形势下，要想战胜新冠疫情，接种疫苗是必不可少的一项举措，疫苗已成为战胜疫情的关键所在。疫苗获得和接种同样非常重要，疫苗应当成为全球公共产品，疫苗分配不应被个别西方国家主导。疫情恐将继续延续下去，各国民众仍将饱受疫情折磨。各国目前应当携手开展合作，扩大疫苗产量，降低生产成本，共同应对疫情。“中国致力于同全球各国开展疫苗合作是最佳实践，向世界各国民众展现了中国政府和人民应对疫情的态度和参与疫情治理的方式。”

自疫情暴发以来，印尼政府非常重视疫苗相关进展，并积极与各国政府和疫苗生产者建立联系与合作。“印尼是最早获得新冠疫苗的国家之一，我们为此感到高兴和自豪”，伊尔凡说，中国政府批准科兴疫苗率先进入印尼，充分体现了中国对印尼的支持，同时印尼政府对于中国疫苗帮助战胜疫情充满期待。

印尼岛屿众多，物流运输存在实际困难，在疫苗分发和接种效率方面，印尼需要更长时间和花费更多精力。随着中国疫苗在印尼接种工作的逐步推进，更多印尼民众如今希望能够接种中国疫苗，中国疫苗目前已成为印尼民众心中第一位的疫苗。

伊尔凡指出，印尼是最早一批采用中国科兴疫苗的国家，此举生动展现了两国政府和人民之间长期以来的良好友谊。正如中国在印尼投资的其他合作项目一样，两国疫苗合作进展顺利，“我个人非常感激和感谢中国政府对印尼的大力支持”。

据了解，自2021年2月21日启动接种疫苗以来，鹰航员工与相关人员已累计实现近1万人次接种，疫苗接种现已全面覆盖该航司飞行员、乘务员等群体。上星期，鹰航货运航班搭载800多万剂中国科兴和国药疫苗抵达印尼。

伊尔凡说：“我们采用了科兴疫苗，我本人是鹰航首位该疫苗接种者。鹰航的科兴疫苗接种工作进展良好。疫苗接种后，使我增强了面对疫情的信心。”由于工作需要，伊尔凡与政府官员、企业界人士频繁会晤。疫苗接种以来，他每周仍要接受两次或三次新冠肺炎快速检测，“我很高兴检测结果都是阴性”。

伊尔凡强调，疫情之下，鹰航不是一座孤岛，也遭受了疫情带来的巨大冲击。疫情导致旅客出行意愿和需求降低，直接造成大量航班停飞，使公司蒙受巨额损失。“尽管如此，印尼和中国有一个相似之处是，都拥有较为广阔的国内市场。此外，印尼岛屿众多，使民众搭乘飞机出行较为普遍。目前，鹰航每天仍承担大量国内旅客和物流运输任务。我们仍寄望于接种疫苗能够有助于消除疫情负面影响和增强各国民众信心，尽快恢复国际市场”。

伊尔凡认为，疫后经济恢复与发展，唯有从疫苗接种开始着手，新冠疫苗是“游戏规则改变者”。他希望鹰航全体机组成员接种疫苗之举，能够帮助有商务、旅游和社交等需求的旅客提升飞行信心，推动航空业、旅游业等的恢复与发展，促进国民经济复苏。

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