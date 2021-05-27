人民网北京5月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

路透社记者：蔡英文昨天称，因大陆阻挠，台湾未能就购买新冠疫苗与德国生物新技术公司达成协议，你能否证实并介绍原因？

赵立坚：可能昨天你没有出席记者会，我昨天已经就此作了回应。

路透社记者：今天上午，北京一家法院没有允许澳大利亚驻华大使旁听澳公民杨军案的庭审，你能否说明原因？

赵立坚：北京市人民检察院第二分院经依法审查，于2020年10月7日以间谍罪对澳大利亚籍犯罪嫌疑人杨军向北京市第二中级人民法院提起公诉。北京市第二中级人民法院于5月27日依法开庭审理。目前案件正在审理过程中，法院将择期宣判。中国司法机关严格依法审理案件，充分保障了杨军的各项诉讼权利，充分尊重并落实了澳方探视、获得通知等领事权。

根据中国法律，有关国家秘密的案件，不公开审理，任何人不得旁听。这也是很多国家通行做法。澳籍公民杨军案涉及国家秘密，依法不公开审理、不安排旁听，完全合法合理。中方坚决反对澳方无理干扰中方依法办案、粗暴干涉中国司法主权，已向澳方提出严正交涉。

美国全国公共广播电台记者：美国总统拜登昨天下令美情报部门调查新冠病毒是来自动物感染还是中国实验室泄漏。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。我还注意到拜登总统称，美国将继续与志同道合的伙伴合作，敦促中国参与全面、透明、以证据为基础的国际调查。

我昨天已经介绍了中国支持世卫组织开展全球溯源研究所做的工作和努力。中国实验室泄漏论极不可能的结论已清楚地记录在世卫组织联合考察组的研究报告中，这是权威的、正式的、科学的结论。联合考察组国际专家多次在不同场合对中方的开放透明态度给予积极评价。

然而，美国一些人全然无视事实和科学，全然不顾自身溯源的诸多疑点和抗疫失利的惨痛事实，反复鼓噪要对中国进行再调查。这充分说明美方根本不在乎事实和真相，也没有兴趣进行严肃的科学溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄，甩锅推责。这是对科学的不尊重，是对人民生命的不负责，更是对全球团结抗疫努力的破坏。美国新冠肺炎确诊和死亡病例数分别超过3300万和60万，位居全球首位。美国不深刻反思，反而企图甩锅中国。我想问一问，他们居心何在，良心何安？

我还想强调，德特里克堡基地疑云重重，美国200多个生物实验室散布全球，这里面究竟藏着多少秘密？2019年7月弗吉尼亚州北部出现不明原因的呼吸系统疾病、威斯康星州大规模暴发“电子烟疾病”，这又有什么隐情？美方何时向国际社会公布相关病例的详细数据和信息？美方欠国际社会一个交代。

美方口口声声要中国参与全面、透明、以证据为基础的国际调查，那就请美方也能像中国一样，本着科学态度，立即同世卫组织开展溯源研究合作，对美国进行全面、透明、以证据为基础的国际调查，充分回应国际社会的关切，为人类早日战胜疫情、更好地应对未来突发公共卫生事件作出积极贡献。

最后我还想说，此次美国企图动用情报力量来搞所谓“调查”，其动机和目的一目了然。事实上，美国情报部门的黑历史早已是世人皆知。当年他们把一小瓶洗衣粉当作伊拉克大规模杀伤性武器证据，自导自演“白头盔”组织摆拍所谓“叙利亚化学武器袭击”视频，这都是美国情报部门的“杰作”。美前国务卿蓬佩奥更是曾大言不惭地说过：“我曾担任中情局局长。我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃，我们还有一门课程专门教这些。这才是美国不断进取的荣耀。”这种毫无信誉的情报部门搞出的所谓“调查”结果，又有什么公信力可言？

法新社记者：中美两国贸易官员近日举行了坦诚、务实的对话，这对中美贸易关系和贸易战释放了什么信号？此前的加征关税措施可能会取消吗？

赵立坚：5月27日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪通话。双方本着平等和相互尊重的态度，进行了坦诚、务实、建设性的交流。双方认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。关于具体问题，请你向主管部门询问。

香港中评社记者：据报道，韩国保健福祉部长权德喆25日在世卫大会视频会议上发言，敦促日本政府和国际社会严格验证福岛核污染水排海决定的安全性信息。巴基斯坦参议员阿弗纳努拉·汗日前也发声谴责日本单方面决定将核污染水排海，敦促日方撤销错误决定。此外，巴基斯坦渔民在瓜达尔举行了抗议日方有关错误决定的示威活动。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。韩国和巴基斯坦方面的表态再次证明，日方单方面标榜的所谓“安全性”根本不足以让国际社会信服，日方错误决定正遭到更多国家的反对。

我想请日方回答几个问题：第一，日方一直宣传其所谓处置方式的安全可靠，他们有没有经过利益攸关方的认可？第二，东京电力公司频频曝出隐瞒虚报丑闻，日方如何能保证东电公司单方面提供的信息数据的真实性？第三，有日本政客曾公然鼓吹处理过的核污染水“喝了也没事”，为什么到现在他也不敢以身试水、以证清白？第四，面对国内外普遍质疑，日方何时撤销错误决定？

福岛核事故污染水处置问题事关全球生态环境安全，事关各国人民生命健康，理应征求各利益攸关方，特别是日本周边国家意见并经过充分协商，也应该在联合国、世界卫生组织、国际原子能机构等框架内进行评估和讨论。目前，国际原子能机构正在筹建相关技术工作组，并已确认将邀请中国、韩国专家参与。中方将全力支持相关工作，推动日方回应中方等利益攸关方和国际社会的关切。日方应切实拿出诚意，负起责任，保护好全人类赖以生存的环境，不要做祸害当代，贻害子孙的事。

彭博社记者：第一，搞清楚新冠病毒来源的方法之一是中方向包括美国科学家在内的全球科学家提供所有相关数据。中方是否会考虑这一选项？如果不予考虑，是何原因？第二，白宫负责亚洲事务的最高官员坎贝尔称，美国正进入一个与中国激烈竞争的时期，“被广泛描述为‘接触’的时期已经结束，竞争将成为主导模式”。中方对此有何评论？第三，关于澳大利亚公民杨军在北京受审，法院告诉澳驻华大使，因防疫需要不能让他旁听。但同时外交部却说，不公开审理的原因是该案涉及国家安全。你能否解释到底是什么原因？

赵立坚：关于杨军案，我们同澳方通报得很清楚，这是一个国家安全案件，涉及国家秘密。刚才我已经提到，中方坚决反对澳方无理干扰中方依法办案、粗暴干涉中国司法主权，已向澳方提出严正交涉。

关于你提到的第一个问题，我们已经多次介绍，今年1月14日至2月10日，中方本着公开透明、开放合作的态度，应国际专家组要求，为国际专家组安排实地考察了包括武汉病毒研究所在内的各类生物安全实验室，与相关实验室专家进行了深入、坦诚的科学交流，详细了解了有关实验室的管理情况、工作规范以及近期病毒研究情况。可以说，国际专家组想看的地方，中方都给安排了。

中国已在全球溯源研究工作中作出了表率。现在的问题是，美方是否有信心、有意愿邀请国际专家进入德特里克堡，还有其遍布世界各地的200多所生物实验室？我们希望美方也能像中国一样，本着科学态度尽快同世卫组织开展溯源研究合作，回应国际社会的关切。

关于你提到的第二个问题，中美作为两个大国，在维护世界和平稳定、促进世界经济复苏发展等方面拥有广泛共同利益，双方合则两利、斗则俱伤。中美关系与其他大国关系一样难免存在一些竞争，但用“竞争”来定义或主导中美关系则是完全错误的，只会导致对抗冲突。即使竞争，也应该是良性的，以相互提高，共同进步，而不是你输我赢、你死我活的恶性竞争。中方坚决反对美方打着“竞争”的旗号行封闭排华、遏制打压中国之实。

美方应顺应时代潮流，摒弃陈旧过时的冷战零和思维，客观理性看待中国，采取积极的对华政策，同中方相向而行，加强对话、管控分歧、聚焦合作，推动中美关系沿着健康稳定轨道向前发展。

(责编：张信凤、刘慧)