新华社巴黎5月27日电（记者陈晨）法国赛诺菲集团和英国葛兰素史克公司27日发表新闻公报说，两家制药企业合作研发的重组蛋白候选新冠疫苗当天启动全球Ⅲ期临床试验。

公报说，Ⅲ期临床试验是针对18岁及以上成年人的随机双盲对照研究，以评估该款疫苗的安全性、有效性和免疫原性。试验将在美国及亚洲、非洲和拉丁美洲的一些国家招募超过35000名志愿者，以预防成年人发生有症状的新冠病毒感染为主要终点，以预防新冠重症和无症状感染为次要终点。

两家药企本月早些时候公布了这款重组蛋白候选疫苗的Ⅱ期临床试验结果，数据显示它能诱导所有年龄段的成年志愿者产生强烈免疫反应。

据介绍，Ⅲ期临床试验将分两个阶段，分别测试这款候选疫苗对原始新冠病毒和对南非报告的B.1.351变异病毒的有效性。此外还将评估它对其他正在传播的变异病毒的有效性。如试验进展顺利，疫苗有望今年四季度获批上市。

两家药企还打算在未来几周启动临床研究，以评估这款候选疫苗是否可以作为“加强剂”来延续其他疫苗的保护效力。

(责编：张信凤、杨牧)