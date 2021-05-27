人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

法英合作研发的一款候选新冠疫苗启动Ⅲ期临床试验

2021年05月27日20:09 | 来源：新华社
小字号

　　新华社巴黎5月27日电（记者陈晨）法国赛诺菲集团和英国葛兰素史克公司27日发表新闻公报说，两家制药企业合作研发的重组蛋白候选新冠疫苗当天启动全球Ⅲ期临床试验。

　　公报说，Ⅲ期临床试验是针对18岁及以上成年人的随机双盲对照研究，以评估该款疫苗的安全性、有效性和免疫原性。试验将在美国及亚洲、非洲和拉丁美洲的一些国家招募超过35000名志愿者，以预防成年人发生有症状的新冠病毒感染为主要终点，以预防新冠重症和无症状感染为次要终点。

　　两家药企本月早些时候公布了这款重组蛋白候选疫苗的Ⅱ期临床试验结果，数据显示它能诱导所有年龄段的成年志愿者产生强烈免疫反应。

　　据介绍，Ⅲ期临床试验将分两个阶段，分别测试这款候选疫苗对原始新冠病毒和对南非报告的B.1.351变异病毒的有效性。此外还将评估它对其他正在传播的变异病毒的有效性。如试验进展顺利，疫苗有望今年四季度获批上市。

　　两家药企还打算在未来几周启动临床研究，以评估这款候选疫苗是否可以作为“加强剂”来延续其他疫苗的保护效力。

(责编：张信凤、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部