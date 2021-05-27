人民网北京5月26日电 （记者王海林）5月26日，“中俄在东北亚地区的安全与经济合作”国际视频研讨会在北京举行，来自中国社科院俄罗斯东欧中亚所、俄罗斯远东联邦大学等多所机构的知名学者和专家出席会议。

与会学者普遍认为，东北亚区域六国（中国、俄罗斯、蒙古、朝鲜、韩国、日本）的经济体量，约占世界总量的1/4，是世界经济发展最快速的区域之一，但因受到冷战残留及其他历史因素、朝鲜半岛核问题、域外大国在该地区的地缘政治争夺等影响，东北亚地区安全环境动荡复杂、全域性主导性合作机制缺失，落后于欧盟、北美，甚至落后于东盟。随着后疫情时代的到来，区域合作因其供应链相对缩短受到地区国家青睐，也给东北亚合作带来新机遇。

与会学者指出，中俄关系在新冠肺炎疫情中经受住了考验。中俄同为东北亚域内大国，无论是在双边还是多边层面，两国共同利益大于分歧。中俄在此区域都有维护安全稳定、提升合作水平、促进地区发展繁荣的强烈意愿。亚马尔液化天然气等大项目的实施为两国在东北亚合作奠定良好基础，双方在推动北方航道及其他跨境运输通道建设、北极开发，促进贸易和投资便利化，加强中俄蒙经济走廊、欧亚经济联盟、韩国新北方政策等机制对接融通领域合作潜力巨大。

相关与会专家对东北亚区域合作提出的新路径、新概念、新看法引起参会者强烈反响，对未来区域合作机制建设具有重要启发意义。

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