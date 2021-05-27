人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

前4个月我国对“一带一路”沿线国家直接投资额增长14%

2021年05月27日19:20 | 来源：新华网
小字号

新华社北京5月27日电（记者于佳欣）商务部27日发布数据显示，前4个月我国对外非金融类直接投资2228.7亿元，同比下降5.2%，但对“一带一路”沿线国家投资额增长14%。

商务部新闻发言人高峰在当天召开的例行新闻发布会上介绍，1至4月，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资59.6亿美元，占同期对外投资总额的17.4%，较上年提升1.8个百分点。

我国对多个领域对外投资持续增长。分行业看，1至4月，流向制造业的投资57.2亿美元，同比增长23.5%；流向信息传输业24.4亿美元，同比增长23.2%。

对外承包工程新签大项目较多，且集中在交通运输、电力工程等领域。商务部数据显示，前4个月，我国对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目242个，较上年同期增加12个，合计610.4亿美元，占新签合同总额的85.4%。

地方对外投资占比近八成。其中，长江经济带地区企业对外投资135.7亿美元，同比增长20.9%，占全国对外投资的约4成。

业内人士表示，2021年中国对外直接投资规模将基本持平或略有增长，对“一带一路”沿线国家投资有望保持稳定增长。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部