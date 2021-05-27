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赵立坚四问日本核废水排海

2021年05月27日18:43 | 来源：新华网
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　　韩国、巴基斯坦等国近日再次对日本核废水排海决定表达关切，对此，外交部发言人赵立坚5月27日说，韩国和巴基斯坦方面的表态，再次证明日方单方面标榜的所谓“安全性”根本不足以让国际社会信服。日方错误决定正遭到更多国家的反对。“我想请日方回答几个问题：第一，日方一直宣传其所谓的处置方式‘安全可靠’，他们有没有经过利益攸关方的认可？第二，东京电力公司频频曝出隐瞒、虚报的丑闻，日方如何能保障东电公司单方面提供的信息数据的真实性？第三，有日本政客曾公然鼓吹处理过的核污染水‘喝了也没事’，为什么到现在他也不敢以身试水、以证清白？第四，面对国内外普遍质疑，日方何时撤销错误决定？” 赵立坚说，福岛核事故污染水处置问题，事关全球生态环境安全，事关各国人民生命健康，理应征求各利益攸关方的意见，特别是日本周边国家意见，并经过充分协商。也应该在联合国、世界卫生组织、国际原子能机构等框架内进行评估和讨论。日方应切实拿出诚意，负起责任，保护好全人类赖以生存的环境，不要做祸害当代、贻害子孙的事。（记者伍岳、许可）

(责编：张信凤、杨牧)

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