新华社万象5月26日电（记者章建华）中国人民解放军空军军医大学第一附属医院第5批援助老挝103医院的医疗专家组25日抵达老挝首都万象，开始为期6个月的工作。中国驻老挝大使馆武官李兵、老挝国防部卫生局副局长宛平到机场迎接。

此次派遣的援老医疗队共有10人。自2019年开始，为推进中老两军深入合作，提高老挝军队卫勤能力，中国人民解放军持续向老挝103医院派遣医疗队。

宛平在迎接仪式上表示，老中两国是山水相连的友好邻邦，两军在卫勤上展开了广泛合作。中国军方持续向老挝派遣医疗专家，援助医疗物资，提供新冠疫苗，老挝政府、军队和人民对此非常感激。中国医疗专家用实际行动展现了中国人民军队的良好形象和中国军人的高超技术水平。

李兵告诉新华社记者，援老医疗队开展了一系列医疗保障、临床带教、学术交流、科普讲座、巡诊义诊等活动，顺利完成既定任务。相信第5批医疗队在新冠疫情肆虐背景下，将继续用专业的知识、负责的态度、坚决的行动为老挝人民的健康护航，为巩固和发展两国两军友好关系、构建中老命运共同体贡献力量。

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