新华社日内瓦5月26日电（记者凌馨）瑞士联邦政府26日宣布，拒绝签署与欧盟的双边框架协议，并停止与欧盟就此协议草案继续谈判。这表明瑞欧双方针对该协议长达七年的谈判宣告失败。

瑞士政府在公报中说，瑞士联邦委员会当天就该框架协议的谈判结果进行了全面评估，认为瑞欧双方在协议的关键问题上仍存在“巨大分歧”，签署协议的条件无法满足。

瑞士政府表示，双方可以继续沿用涉及百余个双边协议的现行办法。同时，瑞方建议与欧盟启动政治对话，以共同确定未来双边合作的优先事项。

欧盟委员会当天发表声明，对瑞方的决定表示遗憾。声明说，现有的双边协议无法满足欧瑞关系发展需要，没有这项框架协议，就不可能实现双方关系的现代化。欧盟此前曾警告，在达成这一框架协议之前，不会与瑞方签署任何新的市场准入协议。

据了解，瑞欧双方的主要分歧集中于人员自由流动、跨境劳工薪资和福利待遇以及对部分行业的国家援助等问题。瑞士地处欧洲腹地，但并非欧盟和欧元区成员国。长期以来，瑞士通过上百个双边协议，与欧盟保持密切的经贸和人员往来。目前，欧盟是瑞士第一大贸易伙伴。

2014年起，瑞欧双方针对一项全面框架协议展开谈判，协议涉及对现有多个双边协议内容的修改，并涵盖人员自由流动、相互承认工业标准、农产品、航空运输和陆地运输等诸多内容。

协议草案2018年完成。欧盟希望尽快签署该协议，但瑞士要求在三个关键问题上进一步澄清，双方随后又进行了多轮谈判。今年4月，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔与到访的瑞士联邦主席居伊·帕姆兰举行会谈，就框架协议谈判的进展进行了政治层面的评估。

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