新华社伦敦5月26日电（记者张家伟）新近出版的英国《自然》杂志增刊“2021中国自然指数”展示了中国在自然科学领域的科研产出情况，其中数据显示中国在高质量科研产出方面正与美国缩小差距。

从自然指数追踪的4大学科科研产出来看，2018年中国在化学领域的贡献份额已超过美国；除生命科学之外，中国在地球及环境科学和物理学这两个领域也已接近美国。到2020年，中国的贡献份额仍更多地集中在化学领域，美国则更集中于生命科学。

据增刊介绍，美国、德国、英国、澳大利亚和日本是中国在自然指数中最主要的5个科研合作伙伴。其中，近年来中国与美国以外的4个国家的合作持续快速增长。

在人才方面，自然指数委托澳大利亚的学术数据和招聘公司“学者联盟”，对自然指数100强研究机构50万名学者进行了调查和分析。结果显示，中国自2014年已实现科研人才的净流入，逆转了先前40年的趋势。截至2021年3月，中国的大学中过去3年有超过10%的学者从国外引进，而这一数据的全球平均水平是3.7%。

自然指数由国际知名科技出版机构“施普林格-自然出版集团”下属机构编制并定期发布，它追踪发表在82本高质量期刊上的科研论文，根据有关机构、国家或地区所发表论文的数量和比例等，反映全球高质量科研产出及合作情况。

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