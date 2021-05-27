新华社联合国5月26日电（记者尚绪谦）联合国安理会26日发表媒体声明，强烈谴责马里军方扣押过渡总统巴·恩多和过渡总理莫克塔·瓦内等领导人，要求立即无条件释放他们，并要求军方人员立刻返回军营。

声明说，安理会成员重申对由非军人领导的马里政治过渡进程的支持，呼吁立即恢复该进程，以便按照《过渡宪章》规定，在18个月的政治过渡期内举行选举和建立宪政秩序。声明敦促马里各方首先建立信任、参与对话，并为此作出妥协。

声明表示，强行更换过渡领导人，包括强迫过渡领导人辞职是不可接受的。声明对当前事态可能对马里在反恐、落实和平协议、稳定该国中部局势的努力带来负面影响表达关切，对非盟和西非国家经济共同体的斡旋表示支持，并敦促马里各方配合斡旋努力，以确保恢复由非军人领导政府的过渡进程。声明支持联合国驻马里维和部队继续执行任务，称安理会将继续密切关注该国局势。

2020年8月，马里发生军人哗变。同年9月，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席阿西米·戈伊塔被任命为过渡副总统。

本月24日，恩多签署总统令，宣布新一届过渡政府组成名单，但前全国人民救赎委员会的两名成员没有进入名单。随后，恩多和瓦内被军人带至距首都巴马科约15公里的一处军营，就新一届过渡政府名单进行“沟通”。马里军方当地时间26日晚说，恩多和瓦内已于当天辞职。

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