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庆祝中国共产党成立100周年研讨会在白俄罗斯举行

2021年05月27日10:46 | 来源：新华社
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　　新华社明斯克5月26日电（记者魏忠杰　李佳）庆祝中国共产党成立100周年专题研讨会26日在白俄罗斯首都明斯克举行。

　　此次研讨会由中国驻白俄罗斯大使馆与白俄罗斯对外友协联合举办，分为“中国共产党百年历史与中国发展成就”“中国共产党百年历程中的自我探索与理论创新”和“中国共产党领导下的中国高质量发展与白俄罗斯的机遇”3个主题进行。

　　中国驻白俄罗斯大使谢小用、白俄罗斯外交部副部长鲍里谢维奇、白俄罗斯对外友协主席伊万诺娃出席会议并致辞。白政府、军方、教育、文化等各界专家学者50多人出席研讨会并参与讨论。

　　伊万诺娃在开场词中说，一个世纪以来，经过中国共产党几代领导人的努力，中国找到了一条可持续健康发展之路。中国共产党坚定维护人民群众根本利益，深受人民拥护和爱戴。中国共产党百年华诞具有全球意义，中国特色社会主义思想充满生机与活力。白中两国是全面战略伙伴，中国的发展道路对白方具有借鉴意义。

　　鲍里谢维奇在致辞中祝贺中国共产党成立100周年并表示，中国共产党通过把共产主义理想与实践相结合，使中国成为一个强大而富饶的国家。中国坚定奉行独立自主的外交政策，坚持走和平发展道路，旨在维护和平、促进人类共同进步和国际社会和谐稳定。

　　随后，与会专家学者分别就中国共产党成立100年来取得的辉煌成就、在中国社会经济建设中的领导作用、立足社会实践开展党建工作、中国共产党的理论创新，以及中白关系发展等专题展开深入交流。

　　谢小用在总结发言中说，希望与会嘉宾能够继续关注中国的社会经济建设，关注和推动中白关系发展，为增进中白两国人民友谊做出自己的贡献。

(责编：崔越、刘叶婷)

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