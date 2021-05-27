新华社日内瓦5月26日电（记者陈文仙 凌馨）当地时间26日下午，第74届世界卫生大会以公开投票方式，通过了“巴勒斯坦被占领土（包括东耶路撒冷）和叙利亚被占戈兰的卫生状况”决议草案。

该决议草案是由土耳其、埃及、伊拉克、科威特、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、叙利亚等20多个国家和地区提交的。世卫组织成员国代表最终以83票赞同、14票反对、39票弃权通过了该决议草案。

决议提出了多项建议，其中包括：支持巴勒斯坦卫生部门，改进基础设施，扩大人力和技术资源，确保卫生保健服务的可及性、可负担性和质量，制定和投资当地具体治疗和诊断能力的战略计划；确保遵循国际人道主义法和世卫组织的规范和标准，为巴勒斯坦被占领土持续采购经世卫组织预认证的疫苗、药物和医疗设备；确保按照国际法，以非歧视、可负担和公平的方式获得新冠疫苗，用于巴勒斯坦被占领土（包括东耶路撒冷）和叙利亚被占戈兰的受保护人口等。

本届世卫大会5月24日至6月1日以线上方式举行，聚焦全球及世界卫生组织在疫情准备和应对中的经验教训，探讨如何尽快结束疫情并建设一个更健康、更安全、更公平的世界，为下一次疫情大流行做好防范。

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