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欧盟诉阿斯利康未如约交付新冠疫苗案开庭

2021年05月27日10:44 | 来源：新华社
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　　新华社布鲁塞尔5月26日电（记者潘革平）欧盟诉英国阿斯利康制药公司违反新冠疫苗采购合同一案26日在比利时首都布鲁塞尔民事法院开庭审理。欧盟方面表示，阿斯利康没有尽力履行合同，要求法院对其处以巨额罚款。

　　欧盟代理律师拉斐尔·贾费拉里当庭表示，阿斯利康没有尝试“尽最大合理努力”履行合同，而且在疫苗交付出现大量短缺的情况下，也未能及时告知欧盟。

　　贾费拉里说，欧盟要求法院对阿斯利康的每项违约行为处以1000万欧元的罚款，并要求该公司为每剂疫苗每延迟交付一天支付10欧元，以作为对违反合同的赔偿，同时寻求法院命令阿斯利康紧急交付所承诺的疫苗。

　　阿斯利康当庭否认欧盟的指控。公司代理律师哈基姆·布拉巴当庭表示，疫苗生产是一种十分复杂的程序，具有很大不确定性。此外，合同中阿斯利康仅承诺“尽最大合理努力”履行疫苗交付义务，并没有规定在某一期限内交付约定剂量。

　　去年8月，欧盟与阿斯利康签署新冠疫苗采购协议，购买3亿剂疫苗并有权增购1亿剂。阿斯利康承诺“尽最大合理努力”在今年第二季度向欧盟交付1.8亿剂，并在去年12月至今年6月间总共向欧盟交付3亿剂。

　　阿斯利康今年3月12日发布声明说，由于疫苗产量低于预期，其欧洲供应链正面临短缺，公司计划在今年上半年向欧盟交付1亿剂疫苗。

　　今年4月底，欧盟就阿斯利康公司未能如约交付新冠疫苗提起诉讼。

(责编：崔越、刘叶婷)

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