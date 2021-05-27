5月26日，在美国加利福尼亚州圣何塞，人们在枪击事件后前往临时设立的安全地点。新华社发（董旭东摄）

新华社旧金山5月26日电（记者吴晓凌）美国警方26日说，美国西部加利福尼亚州北部城市圣何塞当天早晨发生的枪击事件造成至少8死1伤，枪手在案发现场自杀身亡。

圣何塞所在的圣克拉拉县警方说，枪击事件发生在当地时间6时30分许，地点位于圣何塞市圣克拉拉谷交通管理局一处轻轨设施。枪击事件造成8人死亡、1人受伤，1名男性枪手自杀身亡。

5月26日，在美国加利福尼亚州圣何塞，警察在枪击事件现场附近警戒。新华社发（董旭东摄）

警方说，枪手和多名死者均为圣克拉拉谷交通管理局工作人员。据该交通管理局人员介绍，枪击事件发生在轻轨设施维护工作最繁忙的时段。受枪击事件影响，轻轨服务当天中午暂停。

当地媒体报道说，枪手为57岁的塞缪尔·卡西迪，他的住所当天早晨发生火灾。警方尚不清楚枪手的作案动机，并正在调查火灾与枪击事件是否存在关联。

5月26日，在美国加利福尼亚州圣何塞，人们在枪击事件后前往临时设立的安全地点。新华社发（董旭东摄）

另据报道，警方在事发地点发现至少一枚爆炸装置。警方与美国联邦调查局正对枪击事件展开进一步调查。

美国枪支泛滥，枪击事件频发。据美国媒体报道，2020年美国近两万人死于枪支暴力，另有2.4万人用枪自杀。今年以来，美国枪患更趋恶化，佐治亚州、科罗拉多州和加利福尼亚州等地近期接连发生重大枪击事件。

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