出席研讨会的陈永灿副总领事（左）、徐元胜参赞（右）。中国驻里约热内卢总领馆供图

人民网里约热内卢5月26日电 （记者吴杰）5月26日，记者在国际传统医药抗疫合作系列研讨会闭幕式暨“国际教育合作”专场研讨会上获悉，在线上进行的系列研讨促成了中巴双方的多项合作成果。

该系列研讨会分别以抗疫合作、贸易合作、产业合作、教育合作为研讨主题，中巴双方政府机构、行业组织、学术机构、医药企业、医疗机构、教育机构的有关领导和专家从国际抗疫合作、传统医药救治经验分享、传统医学研究和医学教育培训合作探讨、经贸协作深化等方面进行了深入沟通与交流。

正在着力打造医药健康名城的江苏省泰州市与米纳斯州蒙蒂斯克拉鲁斯市以此次研讨会为起点，就加强在医药、经贸、文化教育、旅游观光等领域合作，构建稳定、长久的友好交流机制达成共识。南京中医药大学和蒙蒂斯克拉鲁斯州立大学签署了《中巴传统医药教学合作谅解备忘录》，旨在加强双方在合作办学、科研实践等领域交流合作。

中国驻里约热内卢总领馆陈永灿副总领事、徐元胜参赞、江苏省泰州市顾萍副市长、米纳斯州蒙蒂斯克拉鲁斯市苏托市长等两国政府、教育机构及企业代表等百余人出席了当天的系列研讨会闭幕式暨“国际教育合作”专场研讨会。与会嘉宾分别介绍了中医药教育体系、传统医学研究、巴西医学教育体系以及中巴中医药教育和合作实践等情况。

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