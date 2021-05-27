人民网华沙5月26日电 （记者于洋）匈牙利中欧商贸物流合作园区与浙江省自贸区金义片区26日签署“双区联动”合作备忘录，这是长三角城市与匈牙利签署的第一个“双区联动”合作备忘录，将为推动长三角地区与中东欧国家的跨境电商贸易搭建新的桥梁。

去年疫情暴发以来，中东欧跨境电商释放出巨大发展潜力，新业态、新模式不断涌现，成为新的经济增长点，“跨境电商+中欧班列+海外仓”成为新形势下中国与中东欧经贸合作的新模式，中匈跨境电商“双区联动”机制就在这样的背景下应运而生。

中匈“双区联动”机制以匈牙利的中欧商贸物流合作园区为依托，对接国内的跨境电商综合试验区，两个园区将携手助力打通跨境电商进出口全链条各环节，推动中欧班列、海外仓高质量发展，实现两类园区跨地域、跨试点平台资源整合、功能优势互补，努力达到“1+1>2”的效果，深化中国与中东欧国家的经贸合作联系。

为推动中匈“双区联动”机制落地，中国驻匈牙利大使馆研究选取了国内东、中、西部代表性城市进行对接布局，目前已经与山东临沂跨境电商综合试验区和江西赣州跨境电子商务综合试验区建立“双区联动”机制，在今年第一季度先后开通了临沂—布达佩斯中欧班列和赣州—布达佩斯中欧班列跨境电商专列，匈牙利中欧商贸物流合作园区为综试区企业分别量身定制了合作方案，并帮助其入驻匈牙利和中东欧地区最大电商平台。今年第一季度，在“双区联动”机制的助推下，临沂和赣州分别实现对匈牙利新增出口额逾1000万美元和7000万美元，创历史新高。

中国驻匈牙利大使馆公使衔经济商务参赞刘波说：“‘双区联动’机制自从去年启动以来成效显著。仅今年1至5月，通过‘双区联动’机制就拉动中国对匈出口逾1.07亿美元。‘双区联动’可以为跨境电商企业节约50%以上的货运时间，约33%的物流成本以及10%以上的仓储费用，受到了国内厂商的欢迎，同时也带动了一批国内企业加大了对中东欧地区物流行业的投资和布局。”

“双区联动”机制推动了中匈经贸合作的快速发展，2020年中匈经贸合作逆势上扬，取得亮丽成绩。中国首次成为匈第一大外资来源国，双边贸易额同比逆势增长14.4%，创历史新高。2021年一季度，中匈进出口贸易额37.3亿美元，同比大幅增长64.7%。

中匈跨境电商“双区联动”机制也有效推动了中欧班列、海外仓高质量发展、促进了中匈设施联通、贸易畅通，得到匈牙利各界的积极支持。匈牙利创新科技部长鲍尔科维奇表示，中匈跨境电商“双区联动”机制是两国在“一带一路”合作框架下加强铁路设施联通、深化经贸务实合作的新通道、新领域和新尝试，将推动两国在跨境电商领域的全面合作，进一步促进两国在商贸、物流、科技等领域的紧密协作，匈方高度支持，并期待在该机制下开通更多中欧班列。

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