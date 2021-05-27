亚投行政策战略与预算局局长郑权。亚投行供图

人民网北京5月27日电 （记者俞懿春）亚洲基础设施投资银行（亚投行）董事会日前审议批准了《环境与社会框架政策》修订案。对此，亚投行政策战略与预算局局长郑权在接受人民网记者采访时表示：“《环境与社会框架政策》旨在指导亚投行及其客户管理亚投行融资项目的潜在环境影响和社会风险。此次修订体现了亚投行对环境保护和社会保障的高标准承诺。”

自2016年2月实施以来，该政策一直是亚投行帮助成员和客户实施环境和社会可持续基础设施项目的基石。此次修订内容主要包括进一步加强对应对气候变化的决心，明确环境和社会文件的提前披露时间，完善在资本市场业务领域使用环境、社会和治理（ESG）标准的方法，重视性别平等，进一步加强生物多样性保护，将石棉排除在亚投行融资范围之外等。修订内容将于今年10月正式生效。

郑权介绍，亚投行自2019年起开始进行《环境与社会框架政策》的修订工作，期间于2020年举行了两轮公开磋商，广泛听取包括成员政府、发展领域伙伴、公共和私营客户以及民间社会组织在内的各利益相关方的建议。此次修订内容充分吸取了公开磋商意见，并结合亚投行自2016年运营发展以来所积累的经验。

作为中国倡议成立的多边开发机构，亚投行一直秉持高标准的发展原则。郑权表示，环境和社会可持续性是亚投行支持亚洲基础设施建设和加强区域互联互通的一个基本准则。去年，亚投行出台了首个中长期发展战略（2020—2030），提出亚投行的使命是为“面向未来的基础设施”提供融资。其投资方向是绿色基础设施、促进互联互通和区域合作、科技驱动基础设施、动员私人资本参与的基础设施投资。为此，亚投行制定了多个目标，其中之一就包括到2025年气候融资在批准融资中占比将达50%。通过加大对上述领域的投资，亚投行将为促进亚洲和世界经济的绿色复苏和可持续发展作出更大贡献。

亚投行目前一共有覆盖六大洲的103个成员，已为28个成员提供超过240亿美元的基础设施融资。

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