中国网5月26日讯 （记者 董小迪）26日，由国务院新闻办指导、中国外文局主办，华中科技大学学术支持，当代中国与世界研究院和中国互联网新闻中心承办的2020“讲好中国故事”创意传播大赛颁奖典礼暨2021“讲好中国故事”创意传播大赛启动仪式在北京举行。

2021年5月26日，2021“讲好中国故事”创意传播大赛正式启动。中国网记者 马旷 摄

中国外文局副局长兼总编辑高岸明发表讲话。中国网记者 马旷 摄

中国外文局副局长兼总编辑高岸明在讲话中指出，当前，中国与世界深度融合、相互激荡。讲好中国故事，传播好中国声音，向世界展现真实、立体、全面的中国，是中国日益走近世界舞台中央、应对百年未有变局的形势所需，也是国际传播机构、社会各行各业的使命任务所在。

高岸明对2021“讲好中国故事”创意传播大赛提出了四点要求：第一，紧扣重大主题。2021年是中国共产党成立100周年。大赛要体现历史纵深和时代特色，把党治国理政的成就讲生动，把党同人民群众的关系讲明白，把党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的实践讲具体，让国际社会读懂开放自信的中国共产党。第二，聚焦当代发展。大赛要聚焦全面建成小康社会的伟大壮举，挖掘最真实、最鲜活、最具标志性的题材。第三，体现国际视野。既阐明中国发展实践的世界意义，又亮出回应世界关切的中国观点，充分考虑不同国家民族的政治制度、文化背景、思维习惯等差异，用对方听得懂、能共情的方式讲好故事，传递价值，消除隔阂，构建认同，打通中外文化交流的壁垒。第四，持续探索创新。用好新技术、新设备、新应用、新载体，为党领导下的新时代中国留声存影、画像立传，将发生在中国大地上的动人故事传播得更远、更深、更久。

中国外文局副局长于涛（左二）为特等奖作品创作团队代表颁奖。中国网记者 马旷 摄

中宣部国际传播局二级巡视员张东（右一）、华中科技大学副校长许晓东（左二）为一等奖作品创作团队代表颁奖。中国网记者 马旷 摄

中国互联网新闻中心总编辑王晓辉介绍2021年度大赛的有关情况。中国网记者 马旷 摄

中国互联网新闻中心总编辑王晓辉介绍了2021年度大赛的有关情况。为庆祝中国共产党百年华诞，新一届大赛以“礼赞百年 接续奋斗”为主题，除继续举办地方分站赛、系列主题赛和大讲赛外，还将举办青少年英语视频创作大赛、青少年“讲好中国故事”创意编程大赛两个专项赛，首次面向中小学生征集作品，推动Z世代对中国故事的独特表达，与海外同龄人进行交流、对话。

华中科技大学副校长许晓东致辞。中国网记者 马旷 摄

华中科技大学副校长许晓东指出，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，要面向国际社会准确表达中国主张、发出中国声音，努力消除各种偏见和误解。“讲好中国故事”创意传播大赛不是一般意义上的竞赛活动，而是在新发展阶段背景下，一场全民参与的国家公共传播实践活动。

中共温州市委常委、宣传部部长胡剑谨代表地方分站赛致辞。中国网记者 马旷 摄

中共温州市委常委、宣传部部长胡剑谨代表地方分站赛致辞。她表示，温州有着得天独厚的国际传播资源，和连接世界的文化交流传播网络。大赛为温州市民提供了讲好中国故事的绝佳平台，温州将全力以赴做好赛事组织、作品参赛、宣传报道和后勤保障等工作，推出更多更好更优的国际传播作品。

中国互联网新闻中心副总编辑杨新华主持活动。中国网记者 马旷 摄

中国新闻史学会会长、中国人民大学新闻学院副院长王润泽致辞。中国网记者 马旷 摄

中国新闻史学会从今年起成为大赛特邀协办单位。中国新闻史学会会长、中国人民大学新闻学院副院长王润泽在致辞中表示，经过多年深耕，大赛的奖项类别越来越清晰，评审标准越来越明确，倒逼了“讲好中国故事、传播好中国声音”理论研究的提升。她认为，为更好体现大赛创意传播的特点，应研究如何纳入自媒体、短视频等新媒体产品，引领中国故事的讲述范式、风格、内容，鼓励更多中国故事传播者探索利用多种载体，通过多个角度讲述中国故事。

人民画报社党委副书记、《英语角》杂志总经理鲍林富致辞。中国网记者 马旷 摄

作为新设立的青少年英语视频创作大赛主办单位，人民画报社党委副书记、《英语角》杂志总经理鲍林富表示，专项赛将以传统文化为核心，以英语为交流载体，以向世界讲好中国故事为命题，引导培养青少年使用国际化表达方式讲好中国故事、弘扬中国精神、传播中国价值。

配天集团副总裁兼首席品牌官李玲致辞。中国网记者 马旷 摄

配天集团将参与协办青少年“讲好中国故事”创意编程大赛。集团副总裁兼首席品牌官李玲在致辞中表示，专项赛致力于调动中小学生运用中国原创的编程语言进行创意、创新和创造，讲好中国红色文化、传统文化故事，讲好遍布中国的创新创造故事。

2020“讲好中国故事”创意传播大赛共收到参赛作品13146件，较上年增长238%，数量创历史新高。其中，重庆分站赛选送的《五个人的乐队 “一个人”的演出》和决战脱贫攻坚主题赛选送的《珙桐花开》两件作品获特等奖，温州选送的《守一份匠心，多一份传承》等10件作品获一等奖，湖北分站赛选送的《破茧》等20件作品获二等奖，四川分站赛选送的《带着爸爸妈妈去扫墓》等30件作品获三等奖。

大赛将学术支持奖授予齐鲁理工学院、温州肯恩大学、宁波诺丁汉大学，并向各地宣传部门和合作伙伴颁发了优秀指导单位、优秀主办单位、优秀承办单位、优秀协作单位奖项。此外，大赛将传播贡献奖授予了腾讯视频。

内蒙古自治区党委宣传部对外宣传工作处处长郭君珊代表优秀指导单位发言。他表示，大赛充分调动了各方面力量讲好中国故事。内蒙古自治区借助大赛提供的平台，征集到了一批高质量作品，在海内外产生了良好的传播效果。

重庆大学新闻学院院长董天策代表优秀主办单位发言。他表示，向世界展示新时代的中国风貌是一项光荣使命，重庆大学将把举办分站赛的活动纳入立德树人的育人体系，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的光荣任务。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明、副局长于涛，中宣部国际传播局二级巡视员张东，华中科技大学副校长许晓东，中共温州市委常委、宣传部部长胡剑谨，中国互联网新闻中心总编辑王晓辉，当代中国与世界研究院院长于运全和人民画报社总编辑李霞共同启动了2021“讲好中国故事”创意传播大赛。中国新闻史学会会长、中国人民大学新闻学院副院长王润泽，国务院国资委新闻中心副主任闫永，全国工商联宣传教育部副部长聂志军，华中科技大学新闻与信息传播学院党委书记詹健，华中科技大学中国故事创意传播研究院院长陈先红教授，中国外文局综合业务部主任辛峰，配天集团副总裁兼首席品牌官李玲和现场观众一起见证了2021大赛启动。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)