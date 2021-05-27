新华社达喀尔5月26日电（记者邢建桥）巴马科消息：马里军方26日晚说，马里过渡总统巴·恩多和过渡总理莫克塔·瓦内已于当天辞职。

马里过渡副总统阿西米·戈伊塔的特别顾问巴巴·西塞在巴马科举行的新闻发布会上说，恩多和瓦内当天在西非国家经济共同体（西共体）代表团团长、尼日利亚前总统古德勒克·乔纳森在场的情况下辞去一切职务。

西塞说，恩多和瓦内辞职后，被扣留人员会被释放，但出于安全原因，他们将被“逐步释放”。

2020年8月，马里发生军人哗变。同年9月，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。

本月24日，恩多签署总统令，宣布新一届过渡政府组成名单，但前全国人民救赎委员会的两名成员没有进入名单。随后，恩多和瓦内被军人带至距巴马科约15公里的一处军营，就新一届过渡政府名单进行“沟通”。戈伊塔25日发表声明说，恩多和瓦内已被解除职务，以便马里政治过渡顺利进行。同一天，西共体代表团前往马里，就该国局势进行斡旋。

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