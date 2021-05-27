人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

马里军方说马里过渡总统和过渡总理已辞职

2021年05月27日08:51 | 来源：新华社
小字号

　　新华社达喀尔5月26日电（记者邢建桥）巴马科消息：马里军方26日晚说，马里过渡总统巴·恩多和过渡总理莫克塔·瓦内已于当天辞职。

　　马里过渡副总统阿西米·戈伊塔的特别顾问巴巴·西塞在巴马科举行的新闻发布会上说，恩多和瓦内当天在西非国家经济共同体（西共体）代表团团长、尼日利亚前总统古德勒克·乔纳森在场的情况下辞去一切职务。

　　西塞说，恩多和瓦内辞职后，被扣留人员会被释放，但出于安全原因，他们将被“逐步释放”。

　　2020年8月，马里发生军人哗变。同年9月，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。

　　本月24日，恩多签署总统令，宣布新一届过渡政府组成名单，但前全国人民救赎委员会的两名成员没有进入名单。随后，恩多和瓦内被军人带至距巴马科约15公里的一处军营，就新一届过渡政府名单进行“沟通”。戈伊塔25日发表声明说，恩多和瓦内已被解除职务，以便马里政治过渡顺利进行。同一天，西共体代表团前往马里，就该国局势进行斡旋。

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部