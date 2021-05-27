美国联邦航空局25日宣布下调墨西哥航空安全等级。降级期间，墨西哥航空运营商将不得新增赴美航班，美国航空运营商则无法销售墨方执飞的航班机票。

墨西哥是新冠疫情期间美国人出境游热门目的地。依据美方最新决定，墨西哥航空安全等级由1级降至最低的2级。

按美国联邦航空局说法，2级评定缘于墨西哥相关部门“缺乏监管国内航空运营商遵守航空安全最低国际标准的必要条件”，或者“在专业技术、人员培训、保持安全飞行记录、检查程序、航空安全解决方案等一个或多个领域有所欠缺”。

路透社以美方官员为消息源报道，美国联邦航空局去年10月至今年2月重新评估墨西哥航空安全，发现20多个违反航空安全规定的问题，墨方只解决了4个。

墨西哥航空安全等级曾在2010年被美国联邦航空局降至2级，当时持续大约4个月。

墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔24日要求美方不要给墨西哥航空安全降级，称墨方一向遵守相关航空安全规范。路透社报道，墨官员22日与美国联邦航空局通电话，但磋商未果。

墨西哥全国航空运输企业商会说，降级将“严重影响”墨西哥航空业从新冠疫情打击中复苏，同时影响墨美贸易。

疫情期间，墨西哥成为美国民众最喜欢的境外游目的地。路透社报道，4月近230万名旅客从美国飞往墨西哥，是第二名的三倍多。

墨西哥政府25日说，将尽快恢复至航空安全等级1级。墨西哥廉价航空运营商博拉里斯公司首席执行官恩里克·贝尔特拉内纳预估，这一过程用不了半年。

在美国米达斯航空咨询公司商务副总裁阿马斯·马埃斯看来，随着航空运输需求复苏，美国航空运营商将继续增加航线和航班数量，降级墨西哥航空安全等级为“美国运营商赢得大量时间”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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