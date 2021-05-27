吴思萱

福安市溪邳村地处闽东东南沿海的盐田港畔，依山面海，是福安市连家船民聚集的纯渔业村。连家船民以船为家，捕鱼运货为业，常年漂泊江海，居无定所。

“一条破船挂破网，祖孙三代挤一舱；捕来鱼虾换糠菜，上漏下漏度时光。”溪邳村党支部书记江宽全回忆起当年船上的生活，感慨万千。居无定所、老无所依、无学可上、有病难医，这就是当时连家船民悲惨生活的真实写照。

溪邳村的连家船。人民网 吴思萱 摄

为解决溪邳村渔民上岸困难的问题，福建各级党委、政府高度重视并给予大力支持。1956年，溪邳人通过填滩造地建起了村历史上第一座双层土木结构的瓦房。第一批6户溪邳村民在陆地上有了自己的家。2013年，最后137户渔民也全部上岸定居。溪邳村民从此彻底告别“以船为家、终日漂泊”的生活。

渔民上岸了，接下来如何让渔民稳得住、富起来，溪邳村交出了自己的答卷。

组织振兴是引领

自1953年溪邳村成立党支部至今，溪邳村党总支下设7个党支部，94名党员。党总支始终围绕“抓党建、强经济、促发展”的思想理念，结合村内实际情况和渔村特色，建立特色党建工作模式。设岗定责，提升党员双带作用；“渔排党小组”“水上党校”，落实渔民党员教育；“驻韩党支部”，加强流动党员管理。

溪邳村村委楼。人民网 吴思萱 摄

党建做得实，就是生产力。为切实解决“扶贫资金到户难”的问题，在经济发展互助协会党支部的带领下，溪邳村组建联保小组13个，发展会员68人，累计发放贷款金额359万元，促进会员年均增收300多万元，户均增收4.5万元，带动渔民勤劳致富，真正做到科学扶贫、精准扶贫。

红色引擎助力产业发展，为乡村振兴指明方向。以党建促发展，着力把党的政治优势、组织优势、制度优势不断转化为脱贫优势、创新优势、产业发展优势。

产业振兴有“实料”

产业兴旺，是乡村振兴的根本。溪邳村过去是“破船加破网”进行小海捕捞和滩涂劳作的单一小渔经济。如今，已转变为“五业并举”的绿色海洋经济：着眼农、林、牧、副、渔五大产业，实实在在地推进渔民脱贫工作。

乡村振兴靠产业，产业发展有特色。巩固提升“海上养殖业”，试行生产的多样化，在“名、特、优”水产养殖品种上下功夫。壮大“水产品批零业”，利用线上线下多平台多渠道展销溪邳特色海鲜产品，打响“溪邳鲜”的品牌知名度，带动渔民增收致富。做强“劳动服务业”，开展职业技能培训，引导鼓励富余劳动力外出经商务工，年均外出务工600多人。培育“海产品加工业”，引进加工厂，通过工厂化运作，增加农产品附加值。发展“渔村旅游业”，开发滩涂讨小海、船游红树林、鱼排民宿等体验项目，推进乡村旅游。

溪邳村独特的海上民宿。人民网 吴思萱 摄

据溪邳村村史馆数据显示，溪邳村农民人均纯收入从90年代初的850多元，增至2020年的23175元；村财收入从90年代初的6.6万元，增至2020年的152万元，农民人均收入与村财收入飞速增长。

人才振兴来护航

乡村振兴，关键在人。近年来，溪邳村积极推动人才振兴，以人才带动技术进村，开展技术扶贫，致力于造就一批有文化、懂技术、会经营的现代新型渔民。

通过与研究机构相关技术人员进行交流、校地共建等方式，溪邳村实现技术合作与人才合作，助力村民增产增收。

溪邳村党支部书记江宽全在采访中提到，“去年村里召开了大学生座谈会，研讨如何利用好现有的人才资源、吸引更多的人才资源。”乡村振兴是一篇大文章，需要各类人才来书写。他希望，村中的年轻人都能学好本领，造福家乡。

2014年，心系家乡发展的“90后”刘彤就成为了“造福家乡”的年轻人之一，从城市回到溪邳村，投身乡村振兴的事业中。她笑说：“村里需要年轻人回乡发展，需要我们这样的新鲜血液，我就回来了。”

目前，刘彤是一名专职村干，担任溪邳村党总支委员，主要负责党建、妇联、共青团等相关工作，也会带村民去浙江等地的先进村学习调研。谈起未来的家乡振兴，刘彤干劲十足、信心满满。“想和其他村的村干多交流合作，组建团队，筹建供销社，帮助我们溪邳村的农产品走出去。”她讲到。

刘彤对目前的工作有着高度的责任心和使命感。她说：“我在这个岗位上做，就不能老想着我自己，要多想想怎么带动村民的日子过得更好！”

文化振兴成“时尚”

乡村振兴，文化是魂。近年来，溪邳村大力开展新时代文明实践，通过志愿服务、移风易俗、文艺演出、道德讲堂、基层巡讲等，让文明习俗家喻户晓，把文化“种”进人心。

立足乡村文明，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。溪邳村通过“讲、评、帮、庆、乐”五字实践行动，营造浓厚氛围，凝聚社会正能量，让新时代文明新风吹进千万家。如今，溪邳村面貌焕然一新，扬文明、树新风成为新时尚，昔日的贫困渔村变身为“全国文明村镇”“全国乡村治理示范村”。

溪邳村浮桥栈道。人民网 吴思萱 摄

此外，溪邳村积极盘活资源，建成渔民文化广场、浮桥栈道、休闲垂钓池等，丰富村民的文化生活。

生态振兴见成果

绿色，是乡村的主题色。从“村容整洁”到“生态宜居”，乡村振兴战略对农村生态环境建设定的“格”更高，“面”更大。

溪邳村村容。人民网 吴思萱 摄

乡村也不应只有蓝天白云、清新空气，还要有完善的基础设施、便利的人居条件。溪邳村开展农村人居环境整治工作，掀起“厕所革命”“垃圾革命”，将村道硬化及农村公益设施建设纳入美丽乡村建设，优化村容村貌，显著改善溪邳村人居环境和海洋生态环境。

往日画面，今朝新景，沧桑巨变。通过全方位发展的乡村振兴，溪邳村人已过上“电气洋房、安居乐业”的幸福生活。连家船民的“搬上来、住下来、富起来”，是扶贫开发“宁德模式”的一个缩影，更是一条具有闽东滨海渔村特色的乡村振兴之路。

(责编：高歌、常红)