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美国拟在西部近海开建大规模风电项目

2021年05月27日08:34 | 来源：新华网
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　　美国加利福尼亚州25日宣布与联邦政府达成协议，开放加州西部近海，用于建设美国西部首批海上风电项目。

　　白宫气候协调员吉娜·麦卡锡说，加州有着“世界级”近海风力资源，可在自身和美国向清洁能源过渡上发挥重要作用。

　　项目区域选在加州中部莫罗贝和北部洪堡的近海水域，由加州、美国内政部和国防部联合决定。具体地点预计下月敲定，2022年对外招标。最终建设方案需经过环境评估和监管部门批准。

　　美联社报道，上述项目总装机规模预计达到4600兆瓦，其中约三分之二由莫罗贝风电场承担。美国官员预期，电场并网运行后能为160万户家庭供电。

　　美军在加州海岸有军事训练和武器测试活动。法新社援引美国官员的话报道，国防部先前一直反对在加州建设海上风电场。

　　美国总统约瑟夫·拜登先前提出，到2030年把美国海上风电场总装机规模提升至3万兆瓦。美国政府本月早些时候批准了东北部马萨诸塞州的海上风电项目，法新社报道，这在当时为美国最大海上风电项目。

　　依据美国内政部数据，马萨诸塞州风电场装机容量将为800兆瓦，可为周边40万用户供电，预计2023年并网运行。

　　据美联社报道，美国眼下仅有两处海上风电场投入运行，规模较小，分别位于东部的罗得岛州和弗吉尼亚州近海。目前，仍在计划中的风电项目包括新泽西州一处海上风电场，装机容量估计为1100兆瓦。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘叶婷)

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