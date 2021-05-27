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自杀率攀升 日本高中拟恢复心理健康教育

2021年05月27日08:29 | 来源：新华网
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　　鉴于日本青少年自杀率近年来有所上升，加上新冠疫情带给学生的精神压力，日本政府打算明年春季开始在高中恢复取消40年的心理健康教育。

　　据日本共同社26日报道，依据日本政府制定的高中新课程指南，明年春季使用的健康和体育类教科书将增加内容，专门介绍心理问题的预防和应对方法。新增内容不仅告诉学生心理疾病的发病机理，还会讲述名人走出抑郁症等心理疾病困扰的经历以及应对心理压力的方法，帮助学生认识到任何人都可能出现心理问题，尽早发现和治疗有助提高康复几率。

　　日本体育厅说，日本高中自1982财年起取消心理健康课程。不过，随着近年来中小学生自杀人数增加，抑郁症等心理疾病被认为是造成这一趋势的因素之一，因此有人认为有必要恢复心理健康教育。

　　共同社援引相关数据报道，去年新冠疫情期间日本中小学生自杀人数进一步增加，达499人，创历史新高。

　　东京大学精神病学教授佐佐木司说，国外多项研究显示，多数心理疾病发病高峰期集中在青少年阶段的早期。他欢迎高中必修课恢复心理健康内容，但同时指出，理想状态下包括小学和初中在内的整个义务教育阶段均应引入心理健康教育。

　　佐佐木呼吁学校方面建立一个广泛合作的网络，涵盖教师、学校护士以及行政人员，以便向学生提供更多心理咨询机会。他说:“仅靠传递知识无法帮助抑郁儿童。”（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘叶婷)

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